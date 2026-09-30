Nietypowy wypadek w Bilczy pod Kielcami. Wjechała autem prosto w witrynę sklepową!

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-09-30 15:01

Koszmarna pomyłka na parkingu w Bilczy pod Kielcami. 58-letnia kobieta kierująca Volkswagenem zamiast do przodu, ruszyła do tyłu i wjechała prosto w witrynę sklepową. Na miejscu pracowali kieleccy policjanci.

Niebieski Volkswagen w rozbitej witrynie sklepu w Bilczy. O wypadku przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę przed godziną 14:00 na parkingu w miejscowości Bilcza w gminie Morawica (powiat kielecki).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 58-letnia kobieta siedząca za kółkiem Volkswagena pomyliła biegi na parkingu. Zamiast jedynki wrzuciła bieg wsteczny, co doprowadziło do taranowania elewacji budynku i wjechania pojazdu prosto w sklepową witrynę.

Nikt nie ucierpiał. Kierująca była trzeźwa

Chociaż zdarzenie wyglądało wyjątkowo niebezpiecznie, sytuacja zakończyła się jedynie na stratach materialnych.

Na skutek tego zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Kierująca pojazdem w chwili zdarzenia była trzeźwa – przekazuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów na parkingach i przy placówkach handlowych.

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