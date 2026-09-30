Nietypowy wypadek w Bilczy pod Kielcami. Wjechała autem prosto w witrynę sklepową!

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę przed godziną 14:00 na parkingu w miejscowości Bilcza w gminie Morawica (powiat kielecki).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 58-letnia kobieta siedząca za kółkiem Volkswagena pomyliła biegi na parkingu. Zamiast jedynki wrzuciła bieg wsteczny, co doprowadziło do taranowania elewacji budynku i wjechania pojazdu prosto w sklepową witrynę.

Nikt nie ucierpiał. Kierująca była trzeźwa

Chociaż zdarzenie wyglądało wyjątkowo niebezpiecznie, sytuacja zakończyła się jedynie na stratach materialnych.

– Na skutek tego zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Kierująca pojazdem w chwili zdarzenia była trzeźwa – przekazuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów na parkingach i przy placówkach handlowych.