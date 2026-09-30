Góralski Bal Charytatywny w Zagnańsku. Cały dochód trafi do Hospicjum Dziecięcego w Kielcach!

Góralski Bal Charytatywny w Zagnańsku

W sobotę, 10 października, Restauracja Ostoja w Zagnańsku stanie się miejscem wyjątkowej zabawy połączonej z niesieniem pomocy. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

Niezbędny sprzęt dla małych pacjentów

Zebrane podczas wydarzenia fundusze pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia dla kieleckiej placówki przy ulicy Mieszka I.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom za inicjatywę wsparcia podopiecznych hospicjum stacjonarnego, domowego i perinatalnego – podkreśla Angelika Steciak, koordynatorka Hospicjum Dziecięcego w Kielcach. – W hospicjum potrzeb jest bardzo dużo, ponieważ przybywa dzieci, które wymagają opieki. Przede wszystkim potrzebujemy sprzętu medycznego oraz samochodu do hospicyjnej opieki domowej – dodaje.

Góralskie jadło i moc atrakcji na żywo

O kulinarną stronę wydarzenia dba gospodarz miejsca, który szykuje dla gości prawdziwą tradycyjną ucztę.

– Ze strony restauracji zapewniamy wyśmienite jedzenie w stylu góralskim. Będzie schabowy z oscypkiem, kwaśnica, pierogi i góralskie przystawki – zapowiada Grzegorz Sinda, właściciel Restauracji Ostoja w Zagnańsku. – Ale najważniejszy jest cel, na który zbieramy. Cegiełka wynosi tylko 99 zł, a atrakcji jest mnóstwo. Zaprosiliśmy wspaniałych artystów – zaśpiewa nasz sławny tenor Michał Steciak, Dominik Fox Feldman, do obiadu zagra Chór Con Passione, a o oprawę muzyczną zadbają też DJ-e. Przygotowaliśmy też fotobudkę i ściankę balonową. Wy dacie coś od siebie, a dwa razy do Was to wszystko wróci – zachęca.

Licytacje dla Hospicjum

Do akcji włączyli się wolontariusze oraz lokalne firmy, które przekazały na aukcje wyjątkowe przedmioty i usługi.

– Warto od siebie dołożyć cegiełkę do tak ważnego wydarzenia. Pozyskujemy różne vouchery i gadżety od firm oraz osób prywatnych – mamy m.in. usługi ortodontyczne, zabiegi kosmetyczne, SPA czy domowe wypieki. Wszystko zostanie zlicytowane podczas balu, a licytacje poprowadzi Jarosław Bukowski. Myślę, że będzie się działo! – mówi wolontariuszka Karolina Obara

Góralski Bal Charytatywny – szczegóły wydarzenia:Kiedy: Sobota, 10 października, start o godz. 19:00Gdzie: Restauracja Ostoja, ul. Spacerowa 8c, ZagnańskCegiełka wstępu: 99 zł od osobyRezerwacje: tel. 786 661 928