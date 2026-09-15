Ponad 1,45 mld zł na szybsze podróże między Kielcami a Krakowem

Sędziszów – Jędrzejów – Miąsowa

Za 960 mln zł brutto wykona to firma ZUE S.A. Zakres obejmuje blisko 35 km trasy, wymianę ok. 90 km torów i sieci trakcyjnej, budowę 29 obiektów inżynieryjnych (w tym 10 mostów i 5 wiaduktów) oraz nowego przystanku w Skroniowie. Powstanie też bezkolizyjne skrzyżowanie w Sędziszowie.

Miąsowa – Sitkówka Nowiny

Za 496 mln zł brutto zrealizuje to Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. Prace obejmą wymianę 44 km torów, budowę 14 nowych obiektów inżynieryjnych oraz remont dwóch mostów nad Nidą i Czarną Nidą. Istotnym elementem będzie przekształcenie przystanku Radkowice w stację kolejową.

Łączna wartość obu kontraktów wynosi ponad 1,45 mld zł brutto, a zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę 2029 roku.

Nowoczesne stacje i wyższy komfort

Inwestycja przyniesie całkowitą metamorfozę lokalnych stacji i przystanków. Przebudowane perony w Sędziszowie, Jędrzejowie, Miąsowej, Potoku, Krzęcicach, Sobkowie i Wolicy zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W Jędrzejowie i Miąsowej powstaną nowe przejścia podziemne z windami, a w Sędziszowie i Wolicy kładki dla pieszych zastąpią dotychczasowe przejścia w poziomie szyn.

Większe możliwości dla pasażerów i towarów

Dzięki inwestycji pociągi pasażerskie przyspieszą do 140 km/h, a składy towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. Trasa zostanie przystosowana do obsługi cięższych pociągów, a nowe tory stacyjne o długości 750 metrów usprawnią ruch towarowy. Całość realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”, wspieranego kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości do 450 mln euro.