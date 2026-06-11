Groźne burze w Świętokrzyskiem. W Ksawerowie drzewo spadło na samochód. Kobieta została zabrana do szpitala

Burze w Świętokrzyskiem. W Ksawerowie topola spadła na samochód

Samochodem podróżowała jedna osoba. Choć u poszkodowanej nie stwierdzono widocznych obrażeń ciała, Zespół Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala.

Ok. godziny 22.05 w wyniku silnego wiatru doszło do powalenia drzewa na pojazd marki Chevrolet Aveo, który poruszał się drogą powiatową nr 1683T w miejscowości Ksawerów, gm. Działoszyce. Dodatkowo zerwana została linia energetyczna oraz uszkodzeniu uległo ogrodzenie (siatka) przy jednej z posesji. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która opuściła go o własnych siłach przed przybyciem zastępów JOP. Kobieta uskarżała się na ból głowy. Droga powiatowa była całkowicie zablokowana. Strażacy udzielili pierwszej pomocy kobiecie do czasu przybycia ratownikow medycznych. Powalone drzewo pocięto przy użyciu pilarki spalinowej na mniejsze części. Medycy podjęli decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala w Pińczowie. Na miejsce zdarzenia pracowało rownież pogotowie energetyczne - powiedział nam Marcin Żarek, oficer prasowy KP PSP w Pińczowie.

Burze w Świętokrzyskiem. Niespokojna noc dla strażaków

Minionej nocy strażacy czterokrotnie wyjeżdżali do usuwania powalonych przez wichurę drzew. Poważniejsze utrudnienia odnotowano w powiecie sandomierskim, gdzie doszło do podtopienia drogi lokalnej. Z kolei w powiecie staszowskim ratownicy interweniowali w jednym z domów mieszkalnych, w który uderzył piorun. W wyniku wyładowania uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.

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