Udana obława po tragedii w Mierzawie. Świętokrzyscy policjanci nagrodzeni w Urzędzie Wojewódzkim

Przypomnijmy: w czerwcowe popołudnie w miejscowości Mierzawa (gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski) doszło do krwawego dramatu. 49-letni mężczyzna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zaatakował nożem swoich teściów. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z ciężkimi ranami trafiła do szpitala. Napastnik tuż po dokonaniu zbrodni uciekł w nieznanym kierunku.

Ponad 900 policjantów w trzydniowej obławie. "Skrajne zmęczenie i stres"

Gdy Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla całej jednostki, do poszukiwań natychmiast włączono ogromne siły z całego regionu. Działania trwały nieprzerwanie przez trzy dni. Dziennie w obławie brało udział ponad 300 funkcjonariuszy, co łącznie dało niemal 900 policjantów zaangażowanych w akcję.

– Teren był trudny, temperatura też nam nie pomagała. Długa służba, uciążliwa i co chwila zmiana decyzji oraz przemieszczanie się w terenie. Stres był na takim poziomie, aby nasze działania były skuteczne. Ogrom naszej pracy i wyrzeczeń... To jest nasz wspólny sukces – relacjonują nagrodzeni policjanci.

Poszukiwania prowadzone w trudnym, podmokłym i zalesionym terenie zakończyły się pełnym sukcesem – niebezpieczny sprawca został namierzony, obezwładniony i zatrzymany.

Wojewoda Świętokrzyski nagrodził wyróżniających się funkcjonariuszy

Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie operacji. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk osobiście wręczył nagrody dziesięciu wytypowanym funkcjonariuszom, dziękując jednocześnie wszystkim służbom zaangażowanym w obławę.

– Chcemy nagrodzić osoby wytypowane przez nas i przez Komendanta Wojewódzkiego za skuteczność, bo ta akcja zakończyła się sukcesem. Trwała trzy dni, ale sprawca został ujęty. Dzięki temu poziom bezpieczeństwa i zaufanie do służb wzrosły. Mamy całkowicie sprawne organy, takie jak Policja, i możemy czuć się bezpieczniej. Dzisiaj mamy nagrody dla dziesięciu osób, ale podziękowania należą się wszystkim – podkreślał wojewoda świętokrzyski, Józef Bryk.

Co grozi zabójcy z Mierzawy

Podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa 49-latek przebywa obecnie w trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.