Utrata kontroli na mokrej drodze. Jaguar uderzył w bariery

Do groźnego incydentu doszło w niedzielę, 20 września, krótko po godzinie 21:00. Na trasie S7 w miejscowości Szewce pod Kielcami 31-letnia kobieta siedząca za kierownicą jaguara nie opanowała pojazdu z powodu śliskiej jezdni. Samochód wypadł ze swojego pasa i z impetem uderzył w bariery ochronne.

Na miejsce natychmiast wezwano służby. Zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o przewiezieniu poszkodowanej do pobliskiego szpitala w celu dokładnej diagnostyki.

Portal Echo Dnia poinformował, że to Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, kierowała rozbitym pojazdem. Oficjalne komunikaty policyjne nie potwierdziły wprost tożsamości uczestniczki zdarzenia.

Kinga Duda trafiła do szpitala. Radio ESKA ustaliło, co dalej

Początkowe doniesienia o stanie zdrowia kierującej były szczątkowe. Potwierdzono tylko sam fakt hospitalizacji bezpośrednio po zderzeniu.

Dziennikarze Radia Eska ustalili, że po szczegółowych badaniach kobieta mogła bezpiecznie wrócić do domu. Funkcjonariusze potwierdzili też, że w momencie incydentu kierująca była całkowicie trzeźwa.

Z relacji świętokrzyskiej policji wynika, że badania alkomatem dały wynik negatywny. Służby nie odnotowały u poszkodowanej żadnych poważniejszych urazów zagrażających jej zdrowiu.

Mundurowi zaznaczają, że trudne warunki atmosferyczne i śliska nawierzchnia odegrały kluczową rolę w tym zdarzeniu.

Policjanci ustalili, że 31-letnia kierująca, jadąc po mokrej nawierzchni, straciła panowanie nad samochodem. Auto zjechało z właściwego pasa ruchu, co doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji - relacjonuje radiu ESKA Małgorzata Perkowska Kiepas z policji w Kielcach.

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Szczęśliwie ta niebezpieczna sytuacja na drodze zakończyła się jedynie na strachu i uszkodzeniach pojazdu. Lekarze po badaniach zdecydowali o wypisaniu 31-latki z placówki medycznej.

Kim jest Kinga Duda?

Kinga Duda to jedyne dziecko byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. Kobieta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na co dzień zajmuje się praktyką prawniczą.