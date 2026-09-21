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Kinga Duda w jaguarze zderzyła się z barierami
Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 20 września, krótko po godzinie 21:00 w podkieleckich Szewcach na trasie S7. Zgodnie z ustaleniami regionalnych dziennikarzy, 30-letnia kierująca luksusowym Jaguarem nagle straciła panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem.
W konsekwencji samochód z impetem wpadł na przydrożne bariery energochłonne. Z informacji zebranych przez kieleckich reporterów wynika jednoznacznie, że kobieta siedząca za kółkiem była trzeźwa w momencie kolizji.
To właśnie lokalny portal echodnia.eu jako pierwszy poinformował, że za kierownicą rozbitego auta siedziała Kinga Duda. Jest ona jedynym dzieckiem byłego prezydenta RP Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.
Córka Andrzeja Dudy trafiła pod opiekę lekarzy
Krótko po kolizji kobieta została przetransportowana do pobliskiej placówki medycznej. Do tej pory nie przekazano jednak żadnych oficjalnych komunikatów o ewentualnych obrażeniach, ani aktualnym stanie zdrowia poszkodowanej.
Służby na miejscu wciąż ustalają, z jakiego powodu kierująca zjechała z wyznaczonego pasa ruchu i zderzyła się z infrastrukturą. Przyczyny tego niefortunnego incydentu drogowego będą weryfikowane w ramach trwającego policyjnego postępowania.
Do chwili obecnej nikt z bliskiego otoczenia Kingi Dudy nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Z tego względu wszelkie informacje o jej udziale w kolizji opierają się wyłącznie na ustaleniach prasy regionalnej i czekają na ewentualne potwierdzenie.
Źródło: Echo Dnia (echodhia.eu)
Czym zajmuje się Kinga Duda?
Kinga Duda przyszła na świat 21 listopada 1995 roku w stolicy Małopolski, Krakowie. Jako córka wieloletniej pary prezydenckiej dorastała blisko wielkiej polityki, lecz sama wybrała ścieżkę profesjonalnej edukacji prawniczej. Z sukcesem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kładąc fundamenty pod swoją przyszłą karierę.
Swoje kompetencje szlifowała nie tylko w Polsce, ale również zdobywając cenne szlify poza granicami kraju. Uczestniczyła w stażu w renomowanej kancelarii w Londynie, gdzie zajmowała się skomplikowanymi procesami prawnymi. Po zakończeniu etapu akademickiego zdecydowała się na dalszy rozwój i podjęła stałą pracę w wymagającym sektorze doradztwa prawnego.