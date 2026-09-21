Kinga Duda w jaguarze zderzyła się z barierami

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 20 września, krótko po godzinie 21:00 w podkieleckich Szewcach na trasie S7. Zgodnie z ustaleniami regionalnych dziennikarzy, 30-letnia kierująca luksusowym Jaguarem nagle straciła panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem.

W konsekwencji samochód z impetem wpadł na przydrożne bariery energochłonne. Z informacji zebranych przez kieleckich reporterów wynika jednoznacznie, że kobieta siedząca za kółkiem była trzeźwa w momencie kolizji.

To właśnie lokalny portal echodnia.eu jako pierwszy poinformował, że za kierownicą rozbitego auta siedziała Kinga Duda. Jest ona jedynym dzieckiem byłego prezydenta RP Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Córka Andrzeja Dudy trafiła pod opiekę lekarzy

Krótko po kolizji kobieta została przetransportowana do pobliskiej placówki medycznej. Do tej pory nie przekazano jednak żadnych oficjalnych komunikatów o ewentualnych obrażeniach, ani aktualnym stanie zdrowia poszkodowanej.

Służby na miejscu wciąż ustalają, z jakiego powodu kierująca zjechała z wyznaczonego pasa ruchu i zderzyła się z infrastrukturą. Przyczyny tego niefortunnego incydentu drogowego będą weryfikowane w ramach trwającego policyjnego postępowania.

Do chwili obecnej nikt z bliskiego otoczenia Kingi Dudy nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Z tego względu wszelkie informacje o jej udziale w kolizji opierają się wyłącznie na ustaleniach prasy regionalnej i czekają na ewentualne potwierdzenie.

Źródło: Echo Dnia (echodhia.eu)

QUIZ. Prawda czy mit? Sprawdź, czy znasz przepisy, które łamie pół Polski Pytanie 1 z 9 Czy można przejść przez pustą ulicę na czerwonym świetle? Tak, jeśli nic nie jedzie Nie, to wykroczenie Tylko nocą Następne pytanie

Czym zajmuje się Kinga Duda?

Kinga Duda przyszła na świat 21 listopada 1995 roku w stolicy Małopolski, Krakowie. Jako córka wieloletniej pary prezydenckiej dorastała blisko wielkiej polityki, lecz sama wybrała ścieżkę profesjonalnej edukacji prawniczej. Z sukcesem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kładąc fundamenty pod swoją przyszłą karierę.

Swoje kompetencje szlifowała nie tylko w Polsce, ale również zdobywając cenne szlify poza granicami kraju. Uczestniczyła w stażu w renomowanej kancelarii w Londynie, gdzie zajmowała się skomplikowanymi procesami prawnymi. Po zakończeniu etapu akademickiego zdecydowała się na dalszy rozwój i podjęła stałą pracę w wymagającym sektorze doradztwa prawnego.