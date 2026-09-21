Ostatnie wolne miejsca na Rajd Złotego Scyzoryka 2026! Wyjątkowy Dzień Chłopaka z Automobilklubem Kieleckim

Szukasz pomysłu na niezapomniany Dzień Chłopaka? Szpanerska kolacja i seans w kinie odchodzą w odstawę! Już 3 października 2026 roku odbędzie się pierwsza edycja wyjątkowego wydarzenia – Rajd Złotego Scyzoryka 2026, organizowany przez Automobilklub Kielecki. Radio ESKA z dumą obejmuje patronat medialny nad tą motoryzacyjną imprezą. Sprawdź, jak dołączyć – zostały już ostatnie wolne miejsca!

Ponad 100 km emocji i finał na legendarnym Torze Kielce

Organizatorzy przygotowali trasę liczącą ponad 100 kilometrów krętych i malowniczych dróg regionu świętokrzyskiego. To nie będzie zwykły przejazd – na uczestników czekają logiczne zagadki, angażujące zadania i masa pozytywnych emocji.

Kulminacja samochodowej przygody nastąpi w Miedzianej Górze, gdzie na Torze Kielce kierowcy zmierzą się z zaskakującymi próbami sprawnościowymi.

Postanowiliśmy zaprosić i połączyć wszystkich zainteresowanych, którzy lubią jeździć samochodem wraz z tymi, którzy chcą sprawdzić się w roli nawigatora-pilota, ale nie dysponują profesjonalnym samochodem wyczynowym. Dlatego taki rajd turystyczny to świetna okazja dla każdego, kto lubi motoryzację, kocha prowadzić i pragnie spędzić Dzień Chłopaka w szczególny, nieszablonowy sposób – mówi Marcin Wołczyński, Komandor Rajdu.

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Rajd turystyczny dla każdego – nie potrzebujesz rajdówki!

W Rajdzie Złotego Scyzoryka może wziąć udział każdy. Nie musisz posiadać profesjonalnego auta sportowego – wystarczy Twój codzienny samochód, sprawny filtr dobrego humoru i pasażer, który wcieli się w rolę nawigatora. To idealny sposób na spędzenie weekendu z partnerem, przyjacielem lub rodziną.

Zapisy tylko do wyczerpania miejsc – jak się zgłosić?

Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne, a lista startowa szybko się zapełnia. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko przez kilka dni za pośrednictwem platformy KajGO.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz link do zapisów znajdziesz na:

Oficjalnej stronie: www.automobilklubkielecki.pl (zakładka Aktualności)

Profilach społecznościowych Automobilklubu Kieleckiego oraz Toru Kielce

Nie zwlekaj, zgłoś swoją załogę i spędź Dzień Chłopaka na pełnych obrotach razem z Radiem ESKA!