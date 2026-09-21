Ostatnie wolne miejsca na Rajd Złotego Scyzoryka 2026! Wyjątkowy Dzień Chłopaka z Automobilklubem Kieleckim

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-09-21 8:45

Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Chłopaka? Już 3 października 2026 roku odbędzie się 1. Rajd Złotego Scyzoryka organizowany przez Automobilklub Kielecki! Na uczestników czeka ponad 100 km trasy pełnej zadań oraz finał na Torze Kielce. Zostały ostatnie wolne miejsca – sprawdź, jak się zgłosić! [PATRONAT RADIO ESKA]

Czerwone auto sportowe na zakręcie Toru Kielce. O Rajdzie Złotego Scyzoryka przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Automobilklub Kielecki/ Materiały prasowe

Szukasz pomysłu na niezapomniany Dzień Chłopaka? Szpanerska kolacja i seans w kinie odchodzą w odstawę! Już 3 października 2026 roku odbędzie się pierwsza edycja wyjątkowego wydarzenia – Rajd Złotego Scyzoryka 2026, organizowany przez Automobilklub Kielecki. Radio ESKA z dumą obejmuje patronat medialny nad tą motoryzacyjną imprezą. Sprawdź, jak dołączyć – zostały już ostatnie wolne miejsca!

Ponad 100 km emocji i finał na legendarnym Torze Kielce

Organizatorzy przygotowali trasę liczącą ponad 100 kilometrów krętych i malowniczych dróg regionu świętokrzyskiego. To nie będzie zwykły przejazd – na uczestników czekają logiczne zagadki, angażujące zadania i masa pozytywnych emocji.

Kulminacja samochodowej przygody nastąpi w Miedzianej Górze, gdzie na Torze Kielce kierowcy zmierzą się z zaskakującymi próbami sprawnościowymi.

Postanowiliśmy zaprosić i połączyć wszystkich zainteresowanych, którzy lubią jeździć samochodem wraz z tymi, którzy chcą sprawdzić się w roli nawigatora-pilota, ale nie dysponują profesjonalnym samochodem wyczynowym. Dlatego taki rajd turystyczny to świetna okazja dla każdego, kto lubi motoryzację, kocha prowadzić i pragnie spędzić Dzień Chłopaka w szczególny, nieszablonowy sposób – mówi Marcin Wołczyński, Komandor Rajdu.

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Rajd turystyczny dla każdego – nie potrzebujesz rajdówki!

W Rajdzie Złotego Scyzoryka może wziąć udział każdy. Nie musisz posiadać profesjonalnego auta sportowego – wystarczy Twój codzienny samochód, sprawny filtr dobrego humoru i pasażer, który wcieli się w rolę nawigatora. To idealny sposób na spędzenie weekendu z partnerem, przyjacielem lub rodziną.

Zapisy tylko do wyczerpania miejsc – jak się zgłosić?

Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne, a lista startowa szybko się zapełnia. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko przez kilka dni za pośrednictwem platformy KajGO.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz link do zapisów znajdziesz na:

  • Oficjalnej stronie: www.automobilklubkielecki.pl (zakładka Aktualności)
  • Profilach społecznościowych Automobilklubu Kieleckiego oraz Toru Kielce

Nie zwlekaj, zgłoś swoją załogę i spędź Dzień Chłopaka na pełnych obrotach razem z Radiem ESKA!

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