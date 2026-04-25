Groźny wypadek pod Łopusznem. Sześć osób w szpitalu, w tym dwumiesięczne dziecko

Do szpitala przewieziono sześć osób: kierowcę i 26-letnią pasażerkę Fiata oraz cztery osoby z Audi, a oprócz kierowcy także 27-letnią pasażerkę i dwoje dzieci w wieku ośmiu lat i dwóch miesięcy. Kierujący byli trzeźwi. Na ten moment trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności wypadku - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.