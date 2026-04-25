Groźny wypadek pod Łopusznem. Sześć osób w szpitalu, w tym dwumiesięczne dziecko

Dawid Bąk
2026-04-25 18:00

Sześć osób, w tym zaledwie dwumiesięczne niemowlę, trafiło do szpitala w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło w sobotnie popołudnie w miejscowości Jedle (gmina Łopuszno). Na trasie zderzyły się dwa samochody osobowe.

i

Autor: Świętokrzyska Policja/ Materiały prasowe

Wypadek pod Łopusznem. Sześć osób zabranych do szpitala

Tuż przed godziną 15:00 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, z treści którego wynikało, iż w miejscowości Jedle, gmina Łopuszno, zderzyły się dwa samochody. Audi prowadzone przez 34-letniego mężczyznę zderzyło się z Fiatem, którego prowadził 40-latek.

i

Do szpitala przewieziono sześć osób: kierowcę i 26-letnią pasażerkę Fiata oraz cztery osoby z Audi, a oprócz kierowcy także 27-letnią pasażerkę i dwoje dzieci w wieku ośmiu lat i dwóch miesięcy. Kierujący byli trzeźwi. Na ten moment trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności wypadku - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

i

