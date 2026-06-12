Dymarki Świętokrzyskie 2026. Organizatorzy odsłonili karty. Znamy gwiazdy tegorocznej sceny

Dymarki Świętokrzyskie 2026. Sobota pełna rockowego pazura i ikonicznych głosów
Festiwalowy maraton wystartuje z wielkim przytupem w sobotę, 15 sierpnia. Ten dzień upłynie pod znakiem gitarowych brzmień, nostalgicznych powrotów i czystej, rockowej energii.
Na scenie zaprezentuje się formacja Rod Sacred, która wprowadzi publiczność w mocniejszy klimat, a towarzyszyć jej będzie zespół Tacy Sami, gwarantujący dawkę świetnego, polskiego grania. Prawdziwą gratką dla fanów klasyki polskiego rocka będzie występ formacji Róże Europy – autorów kultowego „Jedwabiu”, przy którym z pewnością połączą się pokolenia.
Kulminacją sobotniego wieczoru będzie koncert legendarnej Agnieszki Chylińskiej. Wokalistka, znana ze swojego potężnego głosu, niespożytej energii i bezkompromisowego kontaktu z publicznością, bez wątpienia rozgrzeje atmosferę do czerwoności, serwując zarówno swoje najnowsze hity, jak i ponadczasowe klasyki.
Dymarki Świętokrzyskie 2026. Od rapu po muzykę taneczną
Niedziela, 16 sierpnia, przyniesie całkowitą zmianę nastroju i prawdziwy koktajl gatunkowy. Organizatorzy postawili na różnorodność, łącząc nowoczesne, miejskie brzmienia z muzyką, przy której bawi się cała Polska.
Fani rapu i nowoczesnych bitów z pewnością czekają na koncerty Bajorsona oraz Wac Toja – artystów, którzy potrafią porwać tłumy i zapewnić potężną dawkę basu oraz świetnego flow. Wcześniej scenę rozbuja formacja Hit Boyz, dbając o odpowiedni poziom endorfin u publiczności.
Finał festiwalu będzie należał do niekwestionowanych gigantów muzyki tanecznej. Duet Long & Junior dostarczy dawkę klubowych hitów, które od lat królują na imprezach w całym kraju. Imprezę zamknie występ, na który czeka wielu – przed dymarkową publicznością stanie król muzyki tanecznej, Zenon Martyniuk. Jego "Oczy zielone" będą idealnym, wspólnie wyśpiewanym zwieńczeniem tego intensywnego weekendu.
Historia Dymarek Świętokrzyskich
Dymarki Świętokrzyskie to impreza plenerowa organizowana od 1967 roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry, stanowiąca najstarszą i najważniejszą wizytówkę kulturową regionu. Wydarzenie to w unikalny sposób łączy widowiskową rekonstrukcję starożytnego wytopu żelaza sprzed dwóch tysięcy lat z prezentacją współczesnego dorobku gospodarczego, tradycyjnego rzemiosła oraz bogatego folkloru. Od ponad pół wieku Dymarki skutecznie promują świętokrzyskie dziedzictwo w kraju i za granicą, przyciągając w serce Gór Świętokrzyskich nieprzebrane rzesze turystów i pasjonatów historii.