Grupa chłopców miała zaatakować 80-letnią seniorkę. Sprawa trafiła na policję

Informacja o incydencie pojawiła się na jednej z lokalnych grup na Facebooku. Do zdarzenia miało dojść w sobotę, 24 października, między godziną 18:20 a 18:30 w rejonie placu zabaw i bloków przy ulicach Kruszcowej oraz Galenowej.

„Moja babcia została zaatakowana przez 3 chłopaków w wieku około 10-12 lat (...). Jeden ją szturchnął ze śmiechem, drugi popchnął od tyłu, trzeci kopnął piłkę w jej kierunku. Szli od strony boiska szkolnego” – napisała autorka wpisu.

Policja podjęła czynności

Zgłoszenie w tej sprawie trafiło już do właściwego komisariatu. Mundurowi rozpoczęli weryfikację okoliczności opisywanej sytuacji.

– W związku z otrzymaną informacją do podjęcia czynności został zadysponowany dzielnicowy odpowiedzialny za ten rejon. Informacja została również przekazana policjantom ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy podczas pełnionej służby będą zwracać szczególną uwagę na wskazany rejon – informuje podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Apel do rodziców i opiekunów

Przedstawicielka kieleckiej komendy podkreśla, że brak reakcji na tego typu zachowania nie wchodzi w grę, niezależnie od tego, ile lat mają sprawcy.

– Wszelkie przejawy agresji, niezależnie od wieku osób, które się ich dopuszczają, wymagają odpowiednich reakcji. Apelujemy do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat szacunku wobec innych osób, w szczególności seniorów, oraz konsekwencji agresywnych zachowań – przekazuje podkom. Perkowska-Kiepas.

Policja przypomina również, że wszelkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy niezwłocznie zgłaszać funkcjonariuszom, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia należy korzystać z numeru alarmowego 112.