Gwałtowny zwrot akcji w pogodzie. Czeka nas wielkanocna huśtawka temperatur

Wiktoria Kmiecik
2026-04-03 14:59

Mieszkańców województwa świętokrzyskiego czeka wyjątkowo dynamiczna aura podczas nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Synoptycy zapowiadają zarówno wiosenne ciepło, jak i gwałtowne ochłodzenie z porywistym wiatrem. Sprawdź szczegółową prognozę na najbliższe dni.

Pogoda na Wielkanoc 2026 oszaleje?! Dwa skrajne bieguny w Polsce. Jedni zmarzną, drudzy zrzucą kurtki

Jak informuje Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda w regionie będzie upływać pod znakiem dużych różnic temperatur i zmieniających się warunków atmosferycznych.

Wielka Sobota: Przelotne opady i wiatr

Świąteczny weekend rozpoczniemy przy umiarkowanym i dużym zachmurzeniu. Osoby wybierające się do kościołów z tradycyjnym koszyczkiem powinny przygotować się na:

  • Słabe, przelotne opady deszczu.
  • Porywisty wiatr wiejący z kierunków zachodnich.

Niedziela Wielkanocna: Powiew lata

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień świąt. Czeka nas duże ocieplenie, które pozwoli na rodzinne spacery w iście wiosennej aurze. Termometry wskażą od 18°C do 19°C. Przez większość dnia będzie pogodnie i ładnie.

Niestety, pod koniec dnia pogoda zacznie się psuć. Od północnego zachodu nadciągnie większe zachmurzenie oraz przelotny deszcz.

Poniedziałek Wielkanocny: Gwałtowne załamanie

Lany Poniedziałek przyniesie drastyczną zmianę aury. Synoptycy ostrzegają przed zdecydowanie trudniejszymi warunkami. Temperatura maksymalna spadnie do poziomu 11–13°C.Silne porywy z północnego zachodu mogą osiągać nawet 60 km/h. Należy spodziewać się kolejnych przelotnych opadów deszczu.

Warto zaplanować świąteczne aktywności na świeżym powietrzu przede wszystkim na niedzielne popołudnie, pamiętając, że poniedziałek może nas niemile zaskoczyć chłodem i silnym wiatrem.

Przeczytaj także:
Szykowali się do walki w Nowej Dębie. Ponad 400 terytorialsów na poligonie