Gwałtowny zwrot akcji w pogodzie. Czeka nas wielkanocna huśtawka temperatur

Jak informuje Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda w regionie będzie upływać pod znakiem dużych różnic temperatur i zmieniających się warunków atmosferycznych.

Wielka Sobota: Przelotne opady i wiatr

Świąteczny weekend rozpoczniemy przy umiarkowanym i dużym zachmurzeniu. Osoby wybierające się do kościołów z tradycyjnym koszyczkiem powinny przygotować się na:

Słabe, przelotne opady deszczu.

Porywisty wiatr wiejący z kierunków zachodnich.

Niedziela Wielkanocna: Powiew lata

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień świąt. Czeka nas duże ocieplenie, które pozwoli na rodzinne spacery w iście wiosennej aurze. Termometry wskażą od 18°C do 19°C. Przez większość dnia będzie pogodnie i ładnie.

Niestety, pod koniec dnia pogoda zacznie się psuć. Od północnego zachodu nadciągnie większe zachmurzenie oraz przelotny deszcz.

Poniedziałek Wielkanocny: Gwałtowne załamanie

Lany Poniedziałek przyniesie drastyczną zmianę aury. Synoptycy ostrzegają przed zdecydowanie trudniejszymi warunkami. Temperatura maksymalna spadnie do poziomu 11–13°C.Silne porywy z północnego zachodu mogą osiągać nawet 60 km/h. Należy spodziewać się kolejnych przelotnych opadów deszczu.

Warto zaplanować świąteczne aktywności na świeżym powietrzu przede wszystkim na niedzielne popołudnie, pamiętając, że poniedziałek może nas niemile zaskoczyć chłodem i silnym wiatrem.