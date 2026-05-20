Wyjątkowe wydarzenie dla przyszłych mam. Szpital Kielecki zaprasza na event

Przełom maja i czerwca tradycyjnie kojarzy się z dniami poświęconymi rodzinie. W tym roku kieleckie przyszłe mamy mogą świętować w sposób szczególny. W ostatnią niedzielę miesiąca odbędzie się event, który łączy w sobie rzetelną wiedzę medyczną z luźną, pełną empatii atmosferą.

Trzy godziny, które dadzą spokój i pewność

Wydarzenie zaplanowano na 31 maja 2026 roku w godzinach 16:00–19:00. Spotkanie odbędzie się w nowoczesnej, komfortowej przestrzeni w samym sercu Kielc – przy ul. Sienkiewicza 25.

Organizatorzy przygotowali intensywny program, który ma na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim oswojenie lęków związanych z porodem i połogiem.

W programie m.in.:

Panel Ekspertów: Na pytania uczestników odpowiadać będą specjaliści, z którymi kobiety stykają się na sali porodowej – doświadczona położna, ginekolog oraz anestezjolog. To idealna okazja, by dowiedzieć się wszystkiego o standardach opieki, łagodzeniu bólu porodowego czy przebiegu samych narodzin.

Indywidualne Konsultacje: Oprócz lekarzy, do dyspozycji przyszłych rodziców będą eksperci z innych, kluczowych obszarów. Porad udzielą psycholog, doradca laktacyjny oraz prawnik, który przybliży kwestie związane z prawami pracowniczymi i urlopami macierzyńskimi.

Nie tylko nauka – konkursy, upominki i strefa partnerów

Organizatorzy zadbali o to, by niedzielne popołudnie było dla ciężarnych przede wszystkim przyjemnością. Oprócz paneli dyskusyjnych, na uczestników czeka cała masa dodatkowych atrakcji:

Strefa wystawców i partnerów, gdzie będzie można zapoznać się z nowościami rynkowymi dla niemowląt i mam.

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Gwarantowane upominki dla każdego uczestnika wydarzenia.

Dlaczego warto się pojawić?

Jak podkreślają organizatorzy ze Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra, spotkanie zostało stworzone po to, by dać przyszłym rodzicom narzędzia do spokojnego i świadomego przeżywania jednego z najważniejszych momentów w ich życiu. Możliwość bezpośredniej rozmowy z lekarzami i położnymi w nieformalnej atmosferze to najlepszy sposób na rozwianie wszelkich wątpliwości.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Warto zarezerwować sobie czas w niedzielne popołudnie, 31 maja, i zrobić coś dobrego dla siebie i swojego maluszka z okazji Dnia Mamy.

Na wydarzenie koniecznie są zapisy, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Można to zrobić poprzez stronę internetową.