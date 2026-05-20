Wyjątkowe wydarzenie dla przyszłych mam. Szpital Kielecki zaprasza na event

Przełom maja i czerwca tradycyjnie kojarzy się z dniami poświęconymi rodzinie. W tym roku kieleckie przyszłe mamy mogą świętować w sposób szczególny. W ostatnią niedzielę miesiąca odbędzie się event, który łączy w sobie rzetelną wiedzę medyczną z luźną, pełną empatii atmosferą.
Trzy godziny, które dadzą spokój i pewność
Wydarzenie zaplanowano na 31 maja 2026 roku w godzinach 16:00–19:00. Spotkanie odbędzie się w nowoczesnej, komfortowej przestrzeni w samym sercu Kielc – przy ul. Sienkiewicza 25.
Organizatorzy przygotowali intensywny program, który ma na celu nie tylko edukację, ale przede wszystkim oswojenie lęków związanych z porodem i połogiem.
W programie m.in.:
- Panel Ekspertów: Na pytania uczestników odpowiadać będą specjaliści, z którymi kobiety stykają się na sali porodowej – doświadczona położna, ginekolog oraz anestezjolog. To idealna okazja, by dowiedzieć się wszystkiego o standardach opieki, łagodzeniu bólu porodowego czy przebiegu samych narodzin.
- Indywidualne Konsultacje: Oprócz lekarzy, do dyspozycji przyszłych rodziców będą eksperci z innych, kluczowych obszarów. Porad udzielą psycholog, doradca laktacyjny oraz prawnik, który przybliży kwestie związane z prawami pracowniczymi i urlopami macierzyńskimi.
Nie tylko nauka – konkursy, upominki i strefa partnerów
Organizatorzy zadbali o to, by niedzielne popołudnie było dla ciężarnych przede wszystkim przyjemnością. Oprócz paneli dyskusyjnych, na uczestników czeka cała masa dodatkowych atrakcji:
- Strefa wystawców i partnerów, gdzie będzie można zapoznać się z nowościami rynkowymi dla niemowląt i mam.
- Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
- Gwarantowane upominki dla każdego uczestnika wydarzenia.
Dlaczego warto się pojawić?
Jak podkreślają organizatorzy ze Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra, spotkanie zostało stworzone po to, by dać przyszłym rodzicom narzędzia do spokojnego i świadomego przeżywania jednego z najważniejszych momentów w ich życiu. Możliwość bezpośredniej rozmowy z lekarzami i położnymi w nieformalnej atmosferze to najlepszy sposób na rozwianie wszelkich wątpliwości.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Warto zarezerwować sobie czas w niedzielne popołudnie, 31 maja, i zrobić coś dobrego dla siebie i swojego maluszka z okazji Dnia Mamy.
Na wydarzenie koniecznie są zapisy, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Można to zrobić poprzez stronę internetową.