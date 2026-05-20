Brutalny finał studenckiej zabawy w Kielcach. Dwie młode kobiety przesadziły na Juwenaliach

Dawid Bąk
2026-05-20 11:47

Kryminalni z kieleckiego komisariatu zatrzymali dwie młode kobiety w wieku 22 i 23 lat, podejrzane o pobicie 21-latki podczas plenerowej imprezy juwenaliowej. Napastniczki usłyszały już zarzuty i zostały objęte dozorem policji. Za popełniony czyn grozi im teraz do 5 lat więzienia.

Autor: SHOX ART/ Pexels.com

Bójka na kieleckich Juwenaliach. Sprawa będzie miała finał w sądzie

Informacja o pobiciu 21-latki dotarła do kieleckich policjantów w miniony czwartek. Kryminalni z komisariatu czwartego rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przeanalizowali zgromadzone informacje. To pozwoliło na wytypowanie dwóch młodych kobiet.

Do zatrzymania 22 i 23-latki doszło w miniony poniedziałek. Obie mieszkanki powiatu kieleckiego zostały doprowadzone do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe. Następnego dnia usłyszały zarzuty pobicia za co może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Obie zostały także objęte policyjnym dozorem - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

