Brutalny finał studenckiej zabawy w Kielcach. Dwie młode kobiety przesadziły na Juwenaliach

Bójka na kieleckich Juwenaliach. Sprawa będzie miała finał w sądzie
Informacja o pobiciu 21-latki dotarła do kieleckich policjantów w miniony czwartek. Kryminalni z komisariatu czwartego rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przeanalizowali zgromadzone informacje. To pozwoliło na wytypowanie dwóch młodych kobiet.
Do zatrzymania 22 i 23-latki doszło w miniony poniedziałek. Obie mieszkanki powiatu kieleckiego zostały doprowadzone do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności procesowe. Następnego dnia usłyszały zarzuty pobicia za co może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Obie zostały także objęte policyjnym dozorem - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.