Gwiazdy sportu i telewizji na Exbud Arenie! Wyjątkowy mecz charytatywny w Kielcach

Exbud Arena już w najbliższą sobotę, 26 września stanie się areną wyjątkowego widowiska, w którym sportowe emocje połączą się z wielkimi sercami. Na murawie kieleckiego stadionu naprzeciw siebie staną niezapomniane legendy Korony Kielce oraz gwiazdy szklanego ekranu i byli piłkarze, jako reprezentacja Remonty TV. To nie tylko niepowtarzalna okazja, by zobaczyć w akcji znane osoby, ale przede wszystkim szansa, by pomóc potrzebującym.

Na Exbud Arenie w składzie drużyny Remonty TV pojawią się m.in.:

Radosław Majdan

Jacek Krzynówek

Zygmunt Chajzer

Mikołaj Roznerski

Rafał Maserak

Maciej Żurawski

Piotr Świerczewski

Sebastian Stankiewicz

Gospodarze nie pozostają dłużni i wystawią silną reprezentację Korony Kielce, w której kibice zobaczą dawne gwiazdy oraz zasłużone postaci dla klubu:

Edi Andradina

Hernani

Zbigniew Małkowski

Jacek Kiełb

Kamil Kuzera

Tomasz Lisowski

Henryk Kiszkis

Paweł Golański

Piotr Malarczyk

Mecz to nie tylko sportowe widowisko, ale przede wszystkim realna pomoc. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną podzielone na dwa cele: Budowa hospicjum dla dzieci w Kielcach – połowa zebranej kwoty wesprze powstanie placówki niosącej pomoc najmłodszym pacjentom.Wsparcie dla Martyny Śliwy – druga część środków trafi do wiernej kibiczki Korony Kielce, która zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Zebrane fundusze pomogą sfinansować jej kosztowne leczenie oraz codzienną rehabilitację.

Wejściówki na spotkanie kosztują 25 złotych. Początek meczu o godzinie 14:00.