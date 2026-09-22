Gwiazdy sportu i telewizji na Exbud Arenie! Wyjątkowy mecz charytatywny w Kielcach

Exbud Arena już w najbliższą sobotę, 26 września stanie się areną wyjątkowego widowiska, w którym sportowe emocje połączą się z wielkimi sercami. Na murawie kieleckiego stadionu naprzeciw siebie staną niezapomniane legendy Korony Kielce oraz gwiazdy szklanego ekranu i byli piłkarze, jako reprezentacja Remonty TV. To nie tylko niepowtarzalna okazja, by zobaczyć w akcji znane osoby, ale przede wszystkim szansa, by pomóc potrzebującym.
Na Exbud Arenie w składzie drużyny Remonty TV pojawią się m.in.:
- Radosław Majdan
- Jacek Krzynówek
- Zygmunt Chajzer
- Mikołaj Roznerski
- Rafał Maserak
- Maciej Żurawski
- Piotr Świerczewski
- Sebastian Stankiewicz
Gospodarze nie pozostają dłużni i wystawią silną reprezentację Korony Kielce, w której kibice zobaczą dawne gwiazdy oraz zasłużone postaci dla klubu:
- Edi Andradina
- Hernani
- Zbigniew Małkowski
- Jacek Kiełb
- Kamil Kuzera
- Tomasz Lisowski
- Henryk Kiszkis
- Paweł Golański
- Piotr Malarczyk
Mecz to nie tylko sportowe widowisko, ale przede wszystkim realna pomoc. Zebrane podczas wydarzenia środki zostaną podzielone na dwa cele: Budowa hospicjum dla dzieci w Kielcach – połowa zebranej kwoty wesprze powstanie placówki niosącej pomoc najmłodszym pacjentom.Wsparcie dla Martyny Śliwy – druga część środków trafi do wiernej kibiczki Korony Kielce, która zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Zebrane fundusze pomogą sfinansować jej kosztowne leczenie oraz codzienną rehabilitację.
Wejściówki na spotkanie kosztują 25 złotych. Początek meczu o godzinie 14:00.