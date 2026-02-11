Horror w Pacanowie! Zwłoki blisko starej piekarni

Makabryczne odkrycie w Pacanowie. W rowie melioracyjnym znaleziono ludzkie szczątki

Makabrycznego odkrycia dokonano we wtorek po południu w Pacanowie w województwie świętokrzyskim. W rowie melioracyjnym, w rejonie starej piekarni, znaleziono ludzkie szczątki. Jak poinformował RMF FM aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, na miejsce natychmiast skierowano służby. Czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. "W okolicy starej piekarni ujawniono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Będziemy ustalać tożsamość odnalezionej osoby oraz to, jak doszło do jej śmierci" - powiedział funkcjonariusz.

Ze względu na stan odnalezionych szczątków policjanci nie byli w stanie od razu określić płci zmarłego

Według informacji portalu Echo Dnia zwłoki odnaleziono jeszcze wczoraj, 10 lutego przed godziną 17:00. Ze względu na stan odnalezionych szczątków policjanci nie byli w stanie od razu określić płci zmarłej osoby. Śledczy będą teraz ustalać tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci. Na tym etapie nie wiadomo, jak długo ciało znajdowało się w rowie i czy do zgonu mogło dojść w wyniku działań osób trzecich. Sprawę bada prokuratura.

