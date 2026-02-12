Jest wysokokaloryczny i małowartościowy, ale w Tłusty Czwartek każdy musi go zjeść

Tak uwielbiane przez wielu, z marmoladą, lukrem, cukrem pudrem, czy z nadzieniem pistacjowym. W Tłusty Czwartek większość z nas zjada co najmniej po dwa pączki. A czy wiemy, jak one mogą wpływać na nasze zdrowie?

- Pączek nie powinien być elementem naszej codziennej diety. Jeden ma około 300 kalorii. Ma dużą zawartość cukru, co powoduje gwałtowny wzrost glukozy i insuliny. Jest smażony na głębokim tłuszczu, dlatego też ma wysoką gęstość energetyczną. Ponadto często zawiera tłuszcze utwardzone i dodatki technologiczne. Ale jako część tradycji, zjedzony z przyjemnością, w umiarze, nie jest niczym złym - tłumaczy mgr dietetyki klinicznej Wiktoria Wijas.

Czy od jednego pączka możemy przytyć?

Nie tyjemy od jednego pączka, tyjemy od nadmiaru i od nadwyżki kalorycznej, która się powtarza przez wiele tygodni i miesięcy. Jeśli na co dzień dbamy o swoją dietę, jeden pączek w tłusty czwartek naprawdę nie zrujnuje naszego zdrowia ani naszej sylwetki - wyjaśnia dietetyczka.

Zdrowsze alternatywy dla tradycyjnych pączków na Tłusty Czwartek

Sklepowe pączki często zawierają tłuszcze utwardzone i syrop glukozowo-fruktozowy. Dla osób dbających o zdrowie lub tych, którzy są na diecie redukcyjnej mamy alternatywę na zdrowsze wersje.

- Jeżeli chcemy lżejszą wersję, zawsze możemy coś przygotować w domu. Mogą być to na przykład muffinki pełnoziarniste, czy placuszki owsiane. Mamy wtedy kontrolę nad składem i nad ilością cukru. Ale to powinna być opcja, a nie przymus. Można przygotować placuszki owsiane z jogurtem i owocami, lub racuchy na jogurcie naturalnym, lub tak zwane kulki mocy, do których możemy dodać różne dodatki, jak orzechy czy kakao - proponuje.

Dieta to styl życia, a nie kara

Jeśli ktoś jest na redukcji, może spokojnie zaplanować pączka w swoim bilansie kalorycznym. Elastyczność zwiększa szansę na długoterminowy sukces. Dlatego pączka można spokojnie wliczyć do swojej diety tego dnia.

Ze względu na sposób przygotowania i składniki, pączki w dużej ilości mogą zaszkodzić niektórym osobom. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby zmagające się z:

otyłością

chorobami serca

zaburzeniami gospodarki cukrowej (ze względu na gwałtowny wzrost glukozy i insuliny po spożyciu cukru).

To ile pączków można zjeść bez wyrzutów sumienia?

- Tyle, żeby czuć przyjemność z tego święta, a nie ciężkość. Dla większości osób jedna, dwie sztuki to rozsądna ilość. Najważniejsze, żeby to była świadoma decyzja, a nie jedzenie z automatu - wyjaśnia Wiktoria Wijas.

Tłusty czwartek nie musi być walką z samym sobą. Wybierając domowe wypieki lub zachowując umiar w jedzeniu tradycyjnych pączków, możemy świętować zdrowo i z przyjemnością.