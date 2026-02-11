Szalona zabawa i wielkie otwarcie! Byliśmy w Xtreme Kids z radiowym mikrofonem [GALERIA]

Otwarcie nowej miejscówki przyciągnęło tłumy mieszkańców spragnionych wrażeń. I nie ma się co dziwić – na miejscu czekała prawdziwa moc atrakcji, która zaskoczyła nawet największych fanów aktywnego wypoczynku.
To było otwarcie z prawdziwym przytupem! Już od rana przy ul. Krakowskiej 297C gromadziły się rodziny z dziećmi, gotowe na wielki test nowej przestrzeni. Organizatorzy zadbali o to, by każda minuta była wypełniona atrakcjami po brzegi.
Co się działo? Animacje, taniec i wyjątkowy gość
Imprezę poprowadzili profesjonalni animatorzy, którzy angażowali najmłodszych w liczne konkursy z nagrodami. Nie zabrakło tanecznego szaleństwa na parkiecie – radiowe rytmy porwały do zabawy nie tylko dzieci, ale i rodziców! Jednak największą gwiazdą dnia był bez wątpienia Kangur Maks. Maskotka Xtreme KiDS dzielnie przybijała piątki, pozowała do zdjęć i zagrzewała wszystkich do wspólnych psot.
Test sprawności: Wielki tor przeszkód i trampoliny
Xtreme KiDS to nie jest zwykła sala zabaw. To prawdziwe centrum aktywności, gdzie dzieci mogą spalić nieskończone pokłady energii. Nasi reporterzy podejrzeli, co cieszyło się największym wzięciem:
- Wielki tor przeszkód: Wyzwanie dla małych wojowników ninja.
- Strefa trampolin: Miejsce dla tych, którzy kochają loty wysokich lotów.
- Boisko sportowe: Dla fanów piłkarskich emocji.
- Zjeżdżalnie, tunele i labirynty: Masa rur i przejść, które rozbudzają wyobraźnię.
- Siłownia dla najmłodszych: Promowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat w formie zabawy.
Oto szczegóły:
Jeśli przegapiliście otwarcie, nic straconego! Xtreme KiDS Kielce czeka na Was codziennie.
Adres: ul. Krakowska 297C, 25-801 Kielce