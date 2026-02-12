Święta wojna bez kibiców Korony Kielce! Absurdalna decyzja Komisji Ligi przed Radomiakiem! Żółto-czerwoni reagują

Mecze między Kielcami a Radomiem to jedne z najbardziej prestiżowych potyczek w tej części Polski. Święta Wojna, bo tak określane są starcia Korony z Radomiakiem, w piątek odbędzie się bez kibiców Żółto-Czerwonych. Powodem jest podtrzymanie przez Komisję Ligi starej kary, nałożonej w marcu 2023 roku. Zakaz nie mógł zostać zrealizowany ze względu na brak sektora gości, spowodowany budową stadionu Radomiaka. Od tamtej pory, odbył się już jednak mecz pomiędzy Radomiakiem, a Koroną. Dlatego decyzja budzi sprzeciw i niezadowolenie.

Teraz, gdy infrastruktura w Radomiu jest już gotowa na przyjęcie przyjezdnych, organy dyscyplinarne postanowiły, że kara... nie uległa przedawnieniu. Taka interpretacja przepisów wywołała konsternację w kieleckim klubie.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Jacek Zieliński nie gryzł się w język. Dla doświadczonego szkoleniowca odcinanie kibiców od tak ważnego meczu jest zaprzeczeniem idei sportu.

– To zupełny absurd. Piłka nożna ma być świętem, a takim są mecze derbowe. Nie rozumiem tej decyzji. Komisja Ligi poszła po linii najmniejszego oporu. Nie, bo nie… tyle. Będzie nam brakowało naszych kibiców, ale musimy się z tym pogodzić. Decyzję uważam za totalny absurd. Fani Radomiaka są wpuszczani na stadion Korony – komentował szkoleniowiec Korony..

Oświadczenie Korony Kielce

"W Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN nie określono expressis verbis zasad wykonywania kar zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie w sytuacjach związanych z budową obiektu piłkarskiego i decyzjami właściwych organów administracyjnych, wyłączającymi na okres obejmujący znaczącą lub całkowitą część rozgrywek obowiązek posiadania sektora gości. Zdaniem Komisji Ligi uznać należy na zasadzie słuszności, że kara zakazu wyjazdu kibiców powinna zostać wykonana wyłącznie w warunkach pozwalających na przyjmowanie przez gospodarza kibiców gości, inaczej kara ta byłaby iluzoryczna i nie oddziaływałaby na obwinionych i środowisko piłkarskie.

Korona S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym kara nałożona decyzją Komisji Ligi z dnia 15 marca 2023 r. została wykonana w związku z rozegraniem meczu Radomiak Radom – Korona Kielce w dniu 22 października 2023 r., który odbył się bez udziału zorganizowanej grupy Kibiców naszego Klubu.

W ocenie Klubu literalne brzmienie decyzji wskazywało na zakaz udziału zorganizowanej grupy Kibiców w „następnym meczu” z Radomiakiem Radom w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy – a taki mecz został rozegrany. Brak obecności Kibiców Korony Kielce na wskazanym spotkaniu stanowił realne wykonanie sankcji – zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i sportowym. Drużyna została pozbawiona wsparcia swoich Kibiców podczas meczu wyjazdowego, a środowisko kibicowskie faktycznie poniosło konsekwencje nałożonej kary.

Korona S.A. zwraca jednocześnie uwagę, iż w świetle art. 53 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN niedopuszczalne jest ponowne karanie za ten sam czyn. W ocenie Klubu uznanie, że kara nie została wykonana, mimo rozegrania wskazanego w decyzji „następnego meczu”, może prowadzić do sytuacji podwójnego ukarania za to samo przewinienie dyscyplinarne.

Klub analizuje otrzymane stanowisko pod kątem prawnym. O wszelkich dalszych krokach będziemy informować za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji."

Początek meczu Radomiaka z Koroną już w piątek o godzinie 18:00. Na trybunach stadionu przy ulicy Struga w Radomiu zasiądzie komplet kibiców, ale tylko w barwach gospodarzy.