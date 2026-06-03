Wielkie zmiany na Łódzkiej w Kielcach! Będzie nowa organizacja ruchu

Wielkie kopanie pod ziemią: 70 km nowych sieci

Zanim drogowcy przystąpią do budowy właściwej trasy ekspresowej oraz mostów, wykonawca musi uporać się z siecią instalacji podziemnych. Skala prac jest ogromna – w sumie zmodernizowanych lub wybudowanych od nowa zostanie prawie 70 kilometrów sieci.

W ramach inwestycji powstanie m.in. ponad 14 km kanalizacji deszczowej, 11 km sieci wodociągowej, 6,6 km gazociągów oraz ponad 5 km kanalizacji sanitarnej. Dopiero po zakończeniu tego etapu ruszą główne roboty drogowe. Docelowo tranzyt zostanie odseparowany od ruchu lokalnego i poprowadzony osobnym, 5-kilometrowym dwujezdniowym tunelem/wykopem, co zapewni mieszkańcom ochronę przed hałasem i spalinami.

Nowa organizacja ruchu na ul. Łódzkiej

Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w nocy z 10 na 11 czerwca, obejmują:

Ruch dwukierunkowy na jednej jezdni: Cały ruch z południowej jezdni ul. Łódzkiej zostanie przeniesiony na jezdnię północną na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zagnańskiej.

na jednej jezdni: Cały ruch z południowej jezdni ul. Łódzkiej zostanie przeniesiony na jezdnię północną na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Zagnańskiej. Tymczasowe ronda: Na skrzyżowaniach ul. Łódzkiej z ul. Hubalczyków oraz z ul. Olszewskiego/Skrzetlewską wprowadzone zostaną ronda tymczasowe. Na skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna.

Na skrzyżowaniach ul. Łódzkiej z ul. Hubalczyków oraz z ul. Olszewskiego/Skrzetlewską wprowadzone zostaną ronda tymczasowe. Na skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Zamknięte skrzyżowanie: Całkowicie wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Hubalczyków i Ponurego Piwnika (objazd poprowadzony będzie ulicami Helenówek i Wróblą).

Całkowicie wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Hubalczyków i Ponurego Piwnika (objazd poprowadzony będzie ulicami Helenówek i Wróblą). Ruch jednokierunkowy: Na ul. Braci Łaszczyńskich (na przebudowywanym odcinku) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ul. Łódzkiej.

Zmiany dla pieszych i pasażerów MPK

Przebudowa wpłynie również na ruch pieszy – zostanie on w całości skierowany na północną stronę ulicy Łódzkiej. Zmienią się także lokalizacje przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Olszewskiego i Skrzetlewską. Przystanek z jezdni południowej trafi na jezdnię północną, natomiast ten na ul. Skrzetlewskiej zostanie cofnięty w kierunku ul. Helenówek.

Apel do kierowców

Choć ciągłość ruchu na kieleckim odcinku DK74 zostanie zachowana, jego przepustowość drastycznie spadnie. Służby drogowe apelują do kierowców podróżujących tranzytem przez Kielce o omijanie tego rejonu i wybieranie tras alternatywnych.

Uwaga: Wykonawca zastrzega, że termin wprowadzenia zmian może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych lub nieprzewidzianych trudności technicznych.