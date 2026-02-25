Warto pić kielecką kranówkę! Nasza woda ma wiele właściwości zdrowotnych

Autor: Bakterie z grupy coli w wodzie w Łomży! Kranówka przy tych ulicach nie nadaje się do spożycia

Kran, z którego płynie czysta woda, symbolizujący jakość i dostępność kranówki. Kontekst dotyczy weta prezydenta w sprawie przepisów dotyczących kontroli jakości wody pitnej, o czym przeczytasz na Super Biznes.