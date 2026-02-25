Warto pić kielecką kranówkę! Nasza woda ma wiele właściwości zdrowotnych

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-02-25 13:48

Jest czysta, bogata w minerały i tańsza niż jakakolwiek woda butelkowana. Kielecka woda z kranu to nie tylko wygoda, to przede wszystkim świadomy wybór zdrowotny, który stawia stolicę Świętokrzyskiego w ścisłej krajowej czołówce.

To, co płynie w kieleckich rurach, śmiało można nazwać wodą średniomineralizowaną. Analizy potwierdzają wysoką zawartość biopierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu:

  • Wapń: Fundament mocnych kości i zdrowych zębów. W kieleckiej wodzie jego stężenie jest optymalne dla codziennej diety.
  • Magnez: Naturalny pogromca stresu, wspomagający pracę serca i układu nerwowego.
  • Wodorowęglany: Sprzyjają trawieniu i pomagają utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w żołądku.

Częstym argumentem przeciwko kranówce jest osad w czajniku, potocznie zwany kamieniem. W rzeczywistości jest to nic innego jak wytrącone minerały (głównie wapń i magnez). Choć osad nie sprzyja urządzeniom AGD, dla ludzkiego organizmu jest dowodem na bogactwo wody. Picie wody "twardej", takiej jak kielecka, jest z medycznego punktu widzenia korzystniejsze dla układu krwionośnego niż spożywanie wody miękkiej czy destylowanej. Nasza woda jest w pełni zdatna do picia bez gotowania i filtrowania. Kielecka kranówka jest wodą twardą, co zapewnia jej dobry smak. 

Wodociągi Kieleckie prowadzą stały, całodobowy monitoring jakości wody. Przechodzi ona rygorystyczne testy laboratoryjne, które sprawdzają parametry mikrobiologiczne i chemiczne. Dzięki nowoczesnym metodom dezynfekcji (np. lampy UV), woda jest bezpieczna do spożycia bezpośrednio po odkręceniu kurka. 