Warto pić kielecką kranówkę! Nasza woda ma wiele właściwości zdrowotnych

To, co płynie w kieleckich rurach, śmiało można nazwać wodą średniomineralizowaną. Analizy potwierdzają wysoką zawartość biopierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu:
- Wapń: Fundament mocnych kości i zdrowych zębów. W kieleckiej wodzie jego stężenie jest optymalne dla codziennej diety.
- Magnez: Naturalny pogromca stresu, wspomagający pracę serca i układu nerwowego.
- Wodorowęglany: Sprzyjają trawieniu i pomagają utrzymać równowagę kwasowo-zasadową w żołądku.
Częstym argumentem przeciwko kranówce jest osad w czajniku, potocznie zwany kamieniem. W rzeczywistości jest to nic innego jak wytrącone minerały (głównie wapń i magnez). Choć osad nie sprzyja urządzeniom AGD, dla ludzkiego organizmu jest dowodem na bogactwo wody. Picie wody "twardej", takiej jak kielecka, jest z medycznego punktu widzenia korzystniejsze dla układu krwionośnego niż spożywanie wody miękkiej czy destylowanej. Nasza woda jest w pełni zdatna do picia bez gotowania i filtrowania. Kielecka kranówka jest wodą twardą, co zapewnia jej dobry smak.
Wodociągi Kieleckie prowadzą stały, całodobowy monitoring jakości wody. Przechodzi ona rygorystyczne testy laboratoryjne, które sprawdzają parametry mikrobiologiczne i chemiczne. Dzięki nowoczesnym metodom dezynfekcji (np. lampy UV), woda jest bezpieczna do spożycia bezpośrednio po odkręceniu kurka.