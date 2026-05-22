Kielce stawiają na rowery: Ponad 23 km nowej infrastruktury w planach!

Pierwszy z realizowanych projektów to program rozwoju infrastruktury niskoemisyjnej. W jego ramach powstaje 2,6 km tras dla rowerzystów oraz pieszych. Prace obejmują kluczowe kieleckie arterie:

ul. Żelazną,

ul. Gosiewskiego,

ul. Zagnańską,

aleję Szajnowicza-Iwanowa.

Inwestycja, która wystartowała w zeszłym roku, przyniesie nie tylko nowe kilometry ścieżek. Rowerzyści zyskają Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), nowe przejazdy, a na skrzyżowaniu ulic Zagnańskiej i Okrzei pojawi się dedykowana sygnalizacja świetlna. Finał tych prac zaplanowano na koniec sierpnia 2026 roku.

Kolejne dzielnice zyskają połączenia

Drugi z projektów skupia się na poprawie mobilności transportowej mieszkańców i jest wdrażany etapami. Część prac już trwa – mowa o infrastrukturze wzdłuż ul. Sandomierskiej i alei Solidarności, gdzie powstanie łącznie ponad 700 metrów tras.

W najbliższych tygodniach ruszą natomiast roboty w kolejnych lokalizacjach:

wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy i ul. Szczecińskiej (blisko 1700 metrów nowej trasy),

na ul. Sienkiewicza.

Wielkie plany projektowe: Ponad 20 km w kolejce

To jednak dopiero początek zmian. Miasto intensywnie pracuje nad dokumentacją projektową dla kolejnych tras, które powstaną w ciągu najbliższych kilku lat. Projekty dotyczą m.in. ulic: Masalskiego, Taylora, Grunwaldzkiej, Żytniej, Armii Krajowej, Warszawskiej oraz IX Wieków Kielc.

Bilans rowerowych inwestycji w Kielcach: