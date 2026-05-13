Noc Muzeów 2026 w Kielcach. Wielki powrót do lat 90. w Muzeum Zabawek i Zabawy

Wydarzenie, które odbędzie się w godzinach od 19:00 do 23:00, skupi się wokół wystawy „Przełom. Dzieciństwo i dorastanie w latach 90.”. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które mają przybliżyć klimat tamtej dekady nie tylko tym, którzy ją pamiętają, ale i młodszym pokoleniom.

Breakdance na żywo i warsztaty dla każdego

Jednym z najmocniejszych punktów programu będą pokazy breakdance. Na muzealnym parkiecie zaprezentują się Paweł Pióro wraz ze swoimi uczniami oraz grupy The Mumins i DeMoMins ze szkoły „Movin’ Mumin Dance School”. Widzowie będą mogli zobaczyć dynamiczne ewolucje o godzinie 19:30, 20:30 oraz 21:00.

Co ważne, po każdym występie zaplanowano otwartą naukę podstaw tego stylu tańca. Jak podkreślają organizatorzy, to doskonała okazja, by spróbować swoich sił pod okiem profesjonalistów.

Natalia Nowak: „Poczuj klimat lat 90.”

O szczegółach nadchodzącego wydarzenia opowiedziała Natalia Nowak, specjalista ds. promocji w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach:

Tancerze zaprezentują dynamiczne choreografie i efektowne ewolucje (...). Po każdym pokazie odbędzie się otwarta nauka podstaw breakdance, podczas której uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił pod okiem tancerzy i poznać elementy stylu, który był jednym z symboli ulicznej kultury lat 90.

Noc Muzeów w Kielcach – informacje praktyczne

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatny. Poza pokazami tańca, na zwiedzających czekać będą:

gry i zabawy podwórkowe,

muzyczne niespodzianki nawiązujące do epoki,

bezpłatne zwiedzanie stałych i czasowych ekspozycji muzeum.

Wydarzenie to świetna okazja, by zobaczyć, jak zmieniały się zabawki i rozrywka w Polsce na przełomie wieków.