Kielce to największe miasto w Świętokrzyskiem. Które jest tuż za stolicą regionu?

Skarżysko-Kamienna. Terytorialnie drugie po Kielcach w Świętokrzyskiem

Skarżysko-Kamienna to miejsce, którego nie da się przeoczyć na mapie Polski, nie tylko ze względu na strategiczne położenie na trasie łączącej Warszawę z Krakowem. To miasto, które wyrosło na fundamencie żelaza, pary i kolejarskiego trudu, dziś staje się punktem na turystycznej i gospodarczej mapie województwa świętokrzyskiego. Choć wielu kojarzy je głównie przez pryzmat dużego węzła kolejowego, Skarżysko ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko sprawne przesiadki.

Skarżysko-Kamienna. Historia i nowoczesność

W Skarżysku-Kamiennej historia polskiego przemysłu zbrojeniowego przeplata się z jedną z najciekawszych ekspozycji militarnych w Europie. Mowa o Muzeum im. Orła Białego na osiedlu Rejów.

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

10

Skarżysko-Kamienna na "pudle" w Świętokrzyskiem

Analizując mapę województwa świętokrzyskiego, trudno nie zauważyć dominacji dwóch ośrodków, które pod względem powierzchni zostawiają konkurencję w tyle. Podczas gdy Kielce zajmują blisko 110 km², ich najpoważniejszym rywalem w kategorii terytorialnej okazuje się Skarżysko-Kamienna. Miasto to, o powierzchni wynoszącej ponad 64 km², deklasuje pozostałe miasta regionu, zajmując bezpieczne drugie miejsce na podium.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

Odwiedzając Skarżysko-Kamienną warto pojawić się w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Jest to miejsce wyjątkowe w skali kraju, będące jedyną wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce. Zbudowane z inicjatywy biskupa Edwarda Materskiego pod koniec lat 80. XX wieku, stanowi nie tylko ważny ośrodek kultu religijnego, ale i architektoniczną perłę regionu świętokrzyskiego. Centralnym punktem kompleksu jest kaplica z widocznym z zewnątrz obrazem Matki Miłosierdzia, co pozwala wiernym na modlitwę w podobny sposób, jak ma to miejsce w Wilnie. Oprócz walorów duchowych, sanktuarium pełni istotną rolę społeczną, prowadząc dom dla potrzebujących oraz promując lokalną kulturę.

"Ostra Brama" w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

20

Węzeł kolejowy i narodziny Skarżyska-Kamiennej

Fundamentem rozwoju Skarżyska była Droga Żelazna Iwanogrodzko-Dąbrowska. W 1885 roku otwarto tu stację, która szybko stała się strategicznym węzłem łączącym regiony. To właśnie wokół dworca zaczęła wyrastać osada Kamienna, która przyciągała rzemieślników, kupców i robotników. Prawa miejskie osada otrzymała 1 stycznia 1923 roku, a obecną nazwę, Skarżysko-Kamienna miasto przyjęło w 1928 roku.

W okresie międzywojennym miasto stało się jednym z punktów na mapie Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). W 1924 roku uruchomiono Państwową Fabrykę Amunicji (dzisiejsze MESKO). Zakład ten nie tylko zdeterminował rozwój gospodarczy Skarżyska, ale w czasach PRL stał się gigantem zatrudniającym w szczytowym momencie kilkadziesiąt tysięcy osób. Produkowano tam nie tylko amunicję, ale i towary cywilne takie jak sokowirówki czy maszynki do mięsa.