Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2026: Znamy szczegóły rundy na Torze Kielce!

GSMP Tor Kielce: Ponad 100 kierowców na liście startowej

Majowe rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski na kieleckim obiekcie przyciągnęły elitę krajowego motorsportu. Do rywalizacji zgłosiło się aż 106 zawodników, co stanowi wzrost o blisko 30 osób w stosunku do lat ubiegłych. To sygnał, że runda w województwie świętokrzyskim staje się jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu GSMP.

Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni frekwencją. To rekordowa liczba, biorąc pod uwagę historię tej konkurencji na naszym torze – komentuje Marcin Wołczyński, prezes Automobilklubu Kieleckiego.

Bestie o mocy 1000 KM i rajdowe legendy

Kibice, którzy odwiedzą Tor Kielce, będą świadkami przejazdów najpotężniejszych maszyn w Polsce. Czołówka zawodników GSMP dysponuje samochodami, których moc przekracza 1000 koni mechanicznych. Na trasie zobaczymy m.in. trzy profesjonalne modele Lamborghini Huracan Super Trofeo, osiągające na leśnych odcinkach zawrotne prędkości.

Dla kontrastu, na starcie pojawi się również 14 specjalnie przygotowanych Fiatów 126p w ramach serii Maluch Trofeo. Te kultowe auta, mimo mniejszej mocy, gwarantują niezwykle widowiskową walkę na krętej trasie o różnicy poziomów wynoszącej 63 metry.

Harmonogram Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (1-2 maja)

Rywalizacja w Miedzianej Górze została zaplanowana jako dwie oddzielne rundy Mistrzostw Polski. Przebieg każdego dnia zawodów prezentuje się następująco:

09:00 – Rozpoczęcie podjazdów treningowych (dwie serie każdego dnia).

13:00 – Oficjalne otwarcie zawodów (tylko w środę, 1 maja).

Po południu – Dwa podjazdy wyścigowe, które wyłonią zwycięzców rundy GSMP.

Widzowie mogą śledzić zmagania z tarasu budynku administracyjnego, skąd widać znaczną część technicznej trasy, lub z bezpiecznych stref przy widowiskowym odcinku leśnym.