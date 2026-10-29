Kielczanie startują w Maratonie Ateńskim! Do Grecji rusza liczna grupa EastSide

Inicjatywa związana ze startem w Maratonie Ateńskim rozpoczęła się od Kieleckiej Dychy. To wtedy część ekipy EastSide ukończyła lokalny bieg. Pozytywne doświadczenia i sportowy apetyt na więcej sprawiły, że zrodził się pomysł grupowego wyjazdu na jeden z najtrudniejszych maratonów ulicznych na świecie – do historycznej stolicy Grecji.

Skala organizacji okazała się imponująca. Do startu w Atenach przygotowuje się grupa 37 osób, w ramach której wystartuje 22 biegaczy.

Przygotowania do pokonania morderczego dystansu 42 kilometrów i 195 metrów trawały pełny rok. Zawodnicy trenowali regularnie pod okiem fachowców.

Program przygotowań objął:

Indywidualne rozpiski treningowe dostosowane do każdego z biegaczy,

dostosowane do każdego z biegaczy, Regularne treningi biegowe w regionie – głównie w Dolinie Silnicy oraz na stadionie lekkoatletycznym

w regionie – głównie w Dolinie Silnicy oraz na stadionie lekkoatletycznym Obowiązkowe zajęcia na siłowni , mające na celu budowę bazy siłowej i zabezpieczenie stawów przed przeciążeniami,

, mające na celu budowę bazy siłowej i zabezpieczenie stawów przed przeciążeniami, Stałe konsultacje dietetyczne, wspierające regenerację organizmu.

Maraton Ateński uchodzi za jeden z najbardziej wymagających biegów ulicznych w Europie ze względu na swój specyficzny, górzysty profil trasa prowadzi pod górę, co stanowi ogromne wyzwanie kondycyjne i psychiczne. Organizatorzy i trenerzy zwracają jednak uwagę, że listopadowa aura w Grecji powinna sprzyjać sportowcom: zapowiadane jest słońce, umiarkowanie niskie temperatury o poranku oraz brak opadów, co w połączeniu z odpowiednim obuwiem ulicznym ma zagwarantować bezpieczny bieg.

Dla ekipy z Kielc wyjazd ma charakter zarówno sportowy, turystyczny jak i integracyjny. Poza samym startem w maratonie w planach wyjazdu znalazł się m.in. udział w meczach europejskich pucharów miejscowych drużyn piłkarskich oraz zwiedzanie Grecji.

Większość uczestników zmierzy się z grecką trasą po raz pierwszy, traktując wydarzenie jako ukoronowanie wielomiesięcznych wyrzeczeń i początek szerszej przygody z bieganiem długodystansowym.

Wydarzenie odbędzie się już niedługo, bo w dniach 7–8 listopada, a główny bieg maratoński zaplanowano na niedzielę, 8 listopada.