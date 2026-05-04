Wielkie "przemeblowanie" na Jesionowej. Od 7 maja nowe pasy i ograniczenia!

Kieleccy kierowcy oraz piesi muszą przygotować się na spore utrudnienia, szczególnie w ciągu ulicy Jesionowej oraz na skrzyżowaniach z Zagnańską i Marszałkowską. Kluczową informacją dla wszystkich uczestników ruchu jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na newralgicznych odcinkach.

Nowy układ pasów na ul. Jesionowej

Największą rewolucją dla zmotoryzowanych będzie korekta oznakowania poziomego (żółte linie). Zmieni się geometria przejazdu przez główne skrzyżowania:

Skrzyżowanie Jesionowa / Zagnańska: Jadący ul. Jesionową w stronę Łodzi zyskają dodatkową możliwość jazdy na wprost z dotychczasowego pasa do prawoskrętu. Jednocześnie zniknie możliwość jazdy na wprost z pasa służącego do skrętu w lewo.

Skrzyżowanie Jesionowa / Marszałkowska: Nastąpi zawężenie jezdni. Skrajne pasy ruchu zostaną wyłączone w miejscach, gdzie prowadzone będą wycinki drzew.

Skręt w ul. Klonową: Pas do skrętu w lewo z ul. Jesionowej w Klonową zostanie skrócony o 20 metrów.

Ulica Klonowa jednokierunkowa

Ważna zmiana czeka osoby korzystające z ul. Klonowej. Na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Wierzbowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (tylko w stronę ul. Wojewódzkiej). Powodem są prace przy wycince drzew. Objazd do ul. Jesionowej wyznaczono ulicami Wojewódzką i Marszałkowską.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Inwestycja znacząco wpłynie na komfort poruszania się osób niezmotoryzowanych:

Zamknięte przejście: Na skrzyżowaniu Jesionowa / Zagnańska wyłączone zostanie przejście dla pieszych po wschodniej stronie. Ruch zostanie skierowany na zachodnią stronę skrzyżowania. Okolice Zalewu: Północny chodnik wzdłuż ul. Jesionowej (przy Zalewie Kieleckim) zostanie zamknięty ze względu na demontaż ekranów akustycznych. Dojście do ul. Klonowej będzie możliwe przez ul. Wiśniową. Ścieżka rowerowa: Odcinek od ul. Zagnańskiej do Zalewu zostanie wyłączony z ruchu rowerowego. Piesi nadal będą mogli korzystać z przyległego chodnika.

Apel o ostrożność

Wykonawca podkreśla, że na jezdniach pojawi się tymczasowe oznakowanie w kolorze żółtym oraz biało-czerwone tablice prowadzące (U-21B). Na odcinku między ul. Zagnańską a Marszałkowską należy spodziewać się również wzmożonego ruchu pojazdów budowy.

Dobra wiadomość płynie jedynie dla pasażerów komunikacji miejskiej – na ten moment zmiany nie wpłyną istotnie na rozkłady jazdy i trasy autobusów MPK.

Pamiętaj: Od 7 maja nie jedź „na pamięć”. Patrz na znaki pionowe i żółte linie na jezdni!