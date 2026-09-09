Kombajn wciągnął rękę 16-latka

Wiktoria Kmiecik
2026-09-09 9:28

Do groźnego wypadku przy pracach rolniczych doszło we wtorek (8 września) po godzinie 16:00 w miejscowości Łopatno (powiat opatowski). W wyniku zdarzenia ciężko ranny został 16-letni chłopiec.

śmigłowiec LPR
Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, nastolatek próbował naprawić urządzenie przy włączonej maszynie.

- Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że podczas prac polowych przy kombajnie, 16-latek doznał ciężkiego urazu prawej ręki - mówi nam Katarzyna Kopeć z KPP w Opatowie.

Obrażenia nastolatka okazały się na tyle poważne, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala. Chłopiec znajduje się w ciężkim stanie.

Badanie wykazało, że opiekunowie nastolatka w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przebieg tego tragicznego wypadku.

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