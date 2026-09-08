Nocą próbował wedrzeć się do jednostki wojskowej. Drabina i koc na drucie kolczastym

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-08 21:51

Nocą próbował dostać się na teren wojskowej jednostki w Kielcach. Mężczyzna miał wykorzystać drabinę, a na drut kolczasty zarzucić koc, by pokonać ogrodzenie. Został spłoszony przez służbę dyżurną i uciekł. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz Żandarmerię Wojskową. Trwają poszukiwania mężczyzny, którego tożsamość na razie pozostaje nieznana.

Lufa czołgu skierowana w stronę widza. O próbie wtargnięcia do jednostki w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz/ Materiały prasowe zdj. ilustracyjne

Nocą próbował dostać się do jednostki wojskowej. Miał drabinę i koc

Nietypowe zdarzenie w Kielcach. We wtorek, 8 września, nad ranem nieznany mężczyzna próbował przedostać się na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, do próby wtargnięcia doszło około godziny 4. Mężczyzna miał przygotować się do pokonania ogrodzenia — wykorzystał drabinę, a na znajdujący się na ogrodzeniu drut kolczasty zarzucił koc.

Próba wejścia na teren jednostki została zauważona przez służbę dyżurną. Mężczyzna został spłoszony, zanim zdołał przedostać się dalej. Po interwencji uciekł z miejsca zdarzenia. Jego tożsamość nie jest obecnie znana.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policjantów oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Służby rozpoczęły działania mające na celu ustalenie, kim jest mężczyzna, a także jego miejsca pobytu i zatrzymanie go.

— Przed godziną piątą otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał próbować dostać się na teren jednostki wojskowej na terenie naszego miasta. Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej — przekazała radiu ESKA podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Policja pozostaje w stałym kontakcie z Żandarmerią Wojskową. Ze względu na prowadzone czynności funkcjonariusze na tym etapie nie ujawniają szczegółów dotyczących zdarzenia ani prowadzonego postępowania.

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Służby szukają mężczyzny

Obecnie najważniejsze jest ustalenie tożsamości osoby, która nad ranem pojawiła się przy wojskowym obiekcie. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny i jego zatrzymania.

Nie wiadomo na razie, dlaczego próbował dostać się na teren jednostki ani co zamierzał zrobić po pokonaniu ogrodzenia. Służby nie informują również o tym, czy mężczyzna zdołał wejść na teren jednostki, czy został zatrzymany jeszcze przed sforsowaniem zabezpieczeń. Te kwestie mają zostać wyjaśnione w toku prowadzonych czynności.

Do zdarzenia doszło przed świtem, około godziny 4. Mężczyzna wykorzystał drabinę i koc, próbując pokonać zabezpieczenia jednostki. Po tym, jak został zauważony przez służbę dyżurną, oddalił się z miejsca. Teraz szukają go policja i Żandarmeria Wojskowa.

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