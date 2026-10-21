Koniec ponurej sławy Młodej 4! Znamy projekt nowoczesnego osiedla

Młoda 4 przez lata była jednym z najbardziej rozpoznawalnych i trudnych adresów na mapie Kielc. Teraz miejsce to przejdzie całkowitą metamorfozę. Konkurs zorganizowany przez Miasto Kielce we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) wyłonił koncepcję, która ma całkowicie odmienić charakter tej części miasta.

"Nowa Młoda" – prostota, elegancja i mnóstwo zieleni

Zwycięzcą dwuetapowego konkursu został warszawski zespół „NM architekci” (w składzie: Jerzy Grochulski, Zuzanna Szpocińska-Marciniewicz, Aleksandra Kreft, Tomasz Marciniewicz, Konrad Matulaniec oraz Justyna Czubaszek).

Sąd konkursowy docenił warszawską pracownię za wyjątkowe wyczucie przestrzeni, różnorodność form i harmonijne wpisanie nowoczesnej zabudowy w istniejące otoczenie.

Co powstanie przy Młodej?

6 kameralnych budynków (maksymalnie 3-kondygnacyjnych),

120 mieszkań na wynajem o metrażach od 30 do 60 m²,

Zielony pasaż i centralny plac integracyjny,

Miejsce Aktywności Lokalnej – przestrzeń stworzona do budowania więzi sąsiedzkich,

Lokale użytkowe usytuowane w parterach.

– Chcieliśmy docenić i zachować różnorodność okolicy, głównie dzięki zastosowaniu rozdrobnienia kubatur, zróżnicowania bryły oraz dynamice elewacji, kolorystyki i materiałów – podkreśla Tomasz Marciniewicz, szef zwycięskiego zespołu architektów.

Mieszkania dla młodych i impuls do rozwoju

Projekt ma być nie tylko estetyczną wizytówką Kielc, ale przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe młodych ludzi.

– Przestrzeń ta ma służyć integracji mieszkańców, również tych, którzy zdecydują się na najem społeczny. Myślimy tu o absolwentach uczelni wyższych, młodych rodzinach oraz osobach, które przyjadą do Kielc podjąć pracę zawodową – zaznacza wiceprezydentka Kielc, Aneta Boroń.

Prezydentka miasta Agata Wojda podkreśla z kolei, że organizacja otwartych konkursów architektonicznych to najlepsza droga do tworzenia wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

Kiedy ruszą prace i ile to będzie kosztować?

Szacowany koszt budowy nowego osiedla wynosi ponad 50 milionów złotych. Miasto planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat), skąd można uzyskać bezzwrotne wsparcie na poziomie aż 80%.

Harmonogram działań:

Negocjacje i projektowanie: W najbliższym czasie ruszą rozmowy z architekturami w celu doprecyzowania wytycznych, przygotowania projektu wykonawczego i uzyskania pozwoleń. Rozbiórka starego wieżowca: Wyburzenie opuszczonego budynku nastąpi po ustaleniu szczegółowego harmonogramu i zabezpieczeniu finansowania. Start budowy: Pierwsze prace budowlane na terenie nowej inwestycji mogą wystartować za około trzy lata.