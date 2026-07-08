Koniec z fikcyjnymi śmieciówkami! Od dziś wielkie zmiany na rynku pracy. Sprawdź, jakie masz prawa

Szef Cię nie zwolni! Pracownik dostaje potężny parasol ochronny

To najgorszy scenariusz, którego do tej pory bali się zatrudnieni na zleceniach: jeśli zacznę ubiegać się o etat, pracodawca podziękuje mi z dnia na dzień. Od dzisiaj takie działanie jest całkowicie zablokowane przez prawo.

Jak tłumaczy Jan Jóźwik, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, w momencie gdy rusza procedura sprawdzania dokumentów i walki o etat, pracownik zyskuje natychmiastową ochronę prawną. Pracodawca nie może nagle rozwiązać dotychczasowego kontraktu. Zatrudniony od razu jest traktowany tak, jakby posiadał umowę o pracę – przysługują mu kodeksowe okresy wypowiedzenia, a ewentualne rozstanie z firmą wymaga jasnego i uzasadnionego powodu.

Inspektor wejdzie na BHP, a wyjdzie... z etatem dla Ciebie!

Masz umowę zlecenie, ale pracujesz w stałych godzinach, pod okiem kierownika i w biurze? Nowe przepisy jasno wskazują, że w takich sytuacjach jedyną właściwą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Co niezwykle ważne dla pracowników – nie musicie już sami składać oficjalnych skarg i ryzykować konfliktu z przełożonym.

Od teraz kontrole PIP w Kielcach będą działać z urzędu. Inspektorzy, którzy pojawią się w firmie w zupełnie innej sprawie – np. sprawdzić warunki BHP czy czas pracy – będą mogli przy okazji przyjrzeć się umowom cywilnoprawnym. Jeśli charakter Twojej pracy odpowiada etatowi, inspekcja sama rozpocznie procedurę przekształcenia dokumentów. oczywiście, pracownicy nadal mają też pełne prawo, by sami zgłosić się po pomoc do inspektoratu.

Pierwsze owoce nowych przepisów. Firmy same porządkują umowy

Co ciekawe, nowe przepisy zaczęły pozytywnie wpływać na rynek, zanim jeszcze formalnie weszły w życie. Nowelizacja dała przedsiębiorcom 12 miesięcy na dobrowolną weryfikację dotychczasowych form zatrudnienia i zamianę "śmieciówek" na etaty. Odpowiedzialni pracodawcy w regionie świętokrzyskim sami zaczęli porządkować dokumentację, by od pierwszego dnia działać w pełni zgodnie z nowym prawem.

– Przed wejściem ustawy w życie firmy robiły analizę, czy naprawdę te umowy, które mają zawierane, czy to są prawidłowo zawarte umowy, czy jednak one mają cechy w stosunku pracy i jednak powinny być zawarte umowy o pracę – wyjaśnia Jan Jóźwik, szef kieleckiego PIP.

Wprowadzane zmiany w prawie pracy to kamień milowy w stronę nowoczesnego rynku zatrudnienia. Dla pracowników oznaczają one przede wszystkim stabilizację, prawo do płatnego urlopu oraz pewność jutra.