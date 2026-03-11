Koniec z „prowizorką” w Zawadzie. Rusza przetarg na budowę ronda na DK74

Obecnie w tym miejscu funkcjonuje rozwiązanie tymczasowe – ruch okrężny wyznaczony za pomocą elementów oznakowania poziomego i pionowego. Choć doraźna zmiana organizacji ruchu poprawiła statystyki, na skrzyżowaniu wciąż dochodzi do incydentów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Decyzja o przebudowie zapadła ze względu na liczne wypadki i kolizje, do których dochodziło na dawnym, zwykłym skrzyżowaniu odcinka Kielce–Annopol z drogą w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak podkreślają drogowcy, kompleksowa poprawa bezpieczeństwa jest możliwa tylko dzięki docelowej zmianie geometrii drogi.

Zaprojektowane zostały między innymi odcinki chodników wokół ronda, azyle, przejścia dla pieszych z odpowiednim oświetleniem, nowe zjazdy i zatoka autobusowa – wylicza Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału GDDKiA.

Szeroki zakres prac

Inwestycja to nie tylko nowa nawierzchnia dla samochodów. W ramach projektu powstanie:

czterowlotowe, jednopasmowe rondo,

bezpieczna infrastruktura dla pieszych (chodniki i azyle),

nowoczesne oświetlenie przejść,

przebudowana sieć wodociągowa, gazowa oraz energetyczna.

Harmonogram prac

Zainteresowani wykonawcy mają czas na składanie ofert do 20 marca. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała 17 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy. Prace będą prowadzone zgodnie z wydaną już decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).