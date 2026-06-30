Kosmiczny projekt w Kielcach! Powstanie tarcza antydronowa za miliony. „Będziemy wzorem dla całej Polski”

Kielce staną się prawdziwą cyfrową twierdzą! Jako pierwsza stolica województwa w Polsce, miasto zyska ultranowoczesny system ochrony przestrzeni powietrznej i monitoringu miejskiego. „System Pustułka dla Kielc” to absolutny przełom w dziedzinie bezpieczeństwa, który w 100 procentach zostanie sfinansowany z funduszy unijnych. Na ten cel trafi gigantyczna kwota – aż 9,5 miliona złotych!

Niewidzialna tarcza nad miastem. Jak działa System Pustułka w Kielcach?

Nowy system to pionierskie rozwiązanie oparte na zaawansowanej koncepcji dual-use, czyli podwójnego zastosowania. Na terenie całego miasta powstanie gęsta sieć nowoczesnych czujników akustycznych. W czasie pokoju urządzenia będą służyły do precyzyjnego monitorowania miejskiego hałasu i walki ze smogiem akustycznym, co poprawi komfort życia mieszkańców.

Kluczowa jest jednak jego funkcja obronna. W razie jakiegokolwiek zagrożenia, sensory natychmiast wykryją i zidentyfikują nieautoryzowane drony. O szczegółach tego innowacyjnego rozwiązania mówi Piotr Ziółkowski, Dyrektor Głównego Urzędu Miar:

Wykorzystanie mierników do poziomu dźwięku wraz ze specjalnym systemem, który spośród nagranego dźwięku jest w stanie wyłapać różne zjawiska akustyczne, w tym problem wykrywania nielegalnego lotu dronami.

Dzięki temu Kielce zyskają unikalną w skali kraju, cyfrową przestrzeń ochronną, a służby ratunkowe i porządkowe otrzymają informacje o zagrożeniu w ułamku sekundy.

Kielce jako ogólnopolski City Lab. Stworzymy własne know-how!

Wdrożenie systemu stawia stolicę województwa świętokrzyskiego w roli krajowego lidera innowacji. Miasto zamieni się w wielkie laboratorium, w którym testowane będą technologie przyszłości.

– Kielce będzie takim city labem, na którym będziemy mogli testować różne rozwiązania i mamy nadzieję, że po pierwsze przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Kielc, ale także pomoże nam stworzyć autorskie rozwiązanie krajowe oparte na naszym know-how – zapowiada Piotr Ziółkowski z GUM.

Służby dostaną sygnał w ułamku sekundy

Kluczowym elementem systemu będzie automatyczne alarmowanie odpowiednich formacji. W przypadku wykrycia zagrożenia lub złamania prawa, system natychmiast prześle precyzyjne dane do policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Dzięki temu kieleckie służby ratunkowe i porządkowe będą mogły zareagować błyskawicznie, precyzyjnie lokalizując zarówno nielegalnego drona, jak i jego operatora.

Autor: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski/ Materiały prasowe

Sukces Marszałek Renaty Janik. Miliony euro na obronność regionu

Tak kosztowna i zaawansowana technologicznie inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie skuteczne negocjacje w Brukseli. Kluczową rolę odegrała inicjatywa Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renaty Janik. W ramach przeglądu śródokresowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027, wywalczyła ona historyczne zmiany.

Marszałek Renata Janik wynegocjowała przesunięcie ponad 146 milionów euro (około 625 milionów złotych) na zupełnie nowe priorytety związane z obronnością i budową odporności cywilnej. To właśnie z tej puli pochodzi 9,5 miliona złotych na kielecki projekt.

– Wzmocnienie odporności regionu na wypadek sytuacji kryzysowych to absolutny priorytet moich działań jako Marszałka Województwa. Bezpieczeństwo mieszkańców buduje się realnymi czynami i skutecznym zabezpieczeniem finansowania, a nie samymi deklaracjami – podkreśla Marszałek Renata Janik. – Cieszę się, że dzięki wywalczonym przeze mnie zmianom w funduszach unijnych, Kielce jako pierwsze miasto w Polsce zyskają tak kompleksowe narzędzie. Pustułka to modelowy przykład tego, jak nowoczesne technologie mogą i powinny służyć ochronie mieszkańców oraz strategicznej infrastruktury.

Kiedy ruszy tarcza antydronowa w Kielcach?

Pierwsze testy innowacyjnego systemu „Pustułka” zaplanowano już na przyszły rok. Po fazie pilotażowej w stolicy regionu, gotowe i sprawdzone rozwiązanie będzie mogło być wdrażane w kolejnych miastach województwa świętokrzyskiego oraz w całej Polsce. Dzięki strategicznej wizji lokalnych władz, Kielce oficjalnie stają się najbezpieczniejszym punktem na technologicznej mapie kraju.