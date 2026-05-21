Zrobił to w autobusie. Nagranie oburzyło Kielczan, a sprawą zajęła się policja

Dawid Bąk
2026-05-21 11:46

Kieleccy policjanci zatrzymali 35-latka, którego skandaliczne zachowanie w autobusie miejskim zbulwersowało internautów. Mężczyzna, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku został zidentyfikowany dzięki nagraniu opublikowanemu w mediach społecznościowych. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.

Autor: Świętokrzyska Policja/ Materiały prasowe

Skandal w kieleckim autobusie. 35-latek zatrzymany po filmie z sieci

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające pasażera autobusu komunikacji miejskiej, który oddawał mocz. Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu przy ulicy Kołłątaja w Kielcach, którzy przeprowadzili czynności wyjaśniające i ustalili tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu.

35-letni mieszkaniec naszego miasta został zatrzymany. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie dokumentacji do wniosku o ukaranie za popełnione wykroczenia, tj. nieobyczajny wybryk oraz zaśmiecenie miejsca publicznego. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd - informuje Małgorzata Perkowska - Kiepas z KMP w Kielcach.

W związku z zaistniałą sytuacją kielecka policja apeluje, aby osoby będące świadkami zdarzeń mogących stanowić wykroczenie lub przestępstwo w pierwszej kolejności powiadamiały odpowiednie służby. Szybka reakcja i przekazanie informacji policji czy też innym służbom pozwalają na niezwłoczne podjęcie interwencji oraz ograniczenie skutków nieodpowiedzialnych zachowań. Publikowanie nagrań w mediach społecznościowych bez wcześniejszego zgłoszenia zdarzenia może znacznie opóźnić reakcję służb i utrudnić prowadzenie czynności.

