Zrobił to w autobusie. Nagranie oburzyło Kielczan, a sprawą zajęła się policja

Skandal w kieleckim autobusie. 35-latek zatrzymany po filmie z sieci

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające pasażera autobusu komunikacji miejskiej, który oddawał mocz. Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu przy ulicy Kołłątaja w Kielcach, którzy przeprowadzili czynności wyjaśniające i ustalili tożsamość mężczyzny widocznego na nagraniu.

35-letni mieszkaniec naszego miasta został zatrzymany. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie dokumentacji do wniosku o ukaranie za popełnione wykroczenia, tj. nieobyczajny wybryk oraz zaśmiecenie miejsca publicznego. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd - informuje Małgorzata Perkowska - Kiepas z KMP w Kielcach.

Nieobyczajny wybryk w kieleckim autobusie

W związku z zaistniałą sytuacją kielecka policja apeluje, aby osoby będące świadkami zdarzeń mogących stanowić wykroczenie lub przestępstwo w pierwszej kolejności powiadamiały odpowiednie służby. Szybka reakcja i przekazanie informacji policji czy też innym służbom pozwalają na niezwłoczne podjęcie interwencji oraz ograniczenie skutków nieodpowiedzialnych zachowań. Publikowanie nagrań w mediach społecznościowych bez wcześniejszego zgłoszenia zdarzenia może znacznie opóźnić reakcję służb i utrudnić prowadzenie czynności.