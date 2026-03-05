Kultura języka wychodzi ze szkolnych ławek. Zbliża się Tydzień Kultury Języka

34. Tydzień Kultury Języka rozpocznie się od 9 i potrwa do 14 marca.

W tym roku do projektu przystąpiły aż 63 szkoły i 15 instytucji kultury z całego województwa świętokrzyskiego – od Kielc, przez Bogorię, Daleszyce, aż po Chmielnik i Siennicę. Co szczególnie cieszy organizatorów, do akcji po raz pierwszy dołączyły także przedszkola.

Komunikacja, która buduje relacje

Tegoroczny program Tygodnia Kultury Języka koncentruje się wokół pojęcia informacji zwrotnej. Jak podkreśla Lidia Pasich, koordynatorka wydarzenia, sposób, w jaki się porozumiewamy, ma bezpośrednie przełożenie na nasz dobrostan.

– Prawidłowa komunikacja, czyli używanie we właściwej formie informacji zwrotnej, buduje nasze zdrowie psychiczne, ponieważ wpływa na nasze relacje. To, w jaki sposób komunikujemy się między sobą, jest kluczowe – mówi Emilia Pash.

Od dyktand po biegi ortograficzne

Program wydarzenia jest niezwykle różnorodny i dostosowany do każdej grupy wiekowej. Oprócz tradycyjnych konkursów ortograficznych, recytatorskich i literackich, szkoły postawiły na kreatywność i ruch.

– Szkoły mogą rozwijać swoje pomysły na kontakt z językiem polskim. Mamy warsztaty, turnieje, a nawet biegi ortograficzne czy stacje zadaniowe typu escape room. To nowoczesne formy, które aktywizują uczniów i sprawiają, że nauka języka staje się zabawą – wylicza koordynatorka.

W samym Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK odbędą się prestiżowe wydarzenia, takie jak Świętokrzyskie Akademickie Dyktando czy konkurs na Mistrza Mowy Polskiej.

Spotkania z gwiazdami i kultura dostępna dla każdego

Tydzień Kultury Języka to także okazja do spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W programie znalazło się m.in. spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem w Szklanym Domu w Ciekotach oraz rozmowa o „komunikacji uprzejmej i bezbłędnej” z pisarką i językoznawczynią dr hab. Agnieszką Frączek.

Główną ideą projektu, zapoczątkowanego przed laty przez dr. Janusza Wróblewskiego, pozostaje niezmiennie budowanie świadomości językowej i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

– Główną ideą jest uświadomienie roli języka ojczystego w życiu każdego z nas oraz umożliwienie kontaktu z kulturą. Bez kultury nie da się żyć, tak jak bez powietrza. To ona kształtuje naszą osobowość i zaspokaja potrzeby wewnętrzne oraz estetyczne – podsumowuje Emilia Pash.

Większość wydarzeń w ramach Tygodnia Kultury Języka jest bezpłatna lub dostępna za symboliczną opłatą, co ma zachęcić mieszkańców regionu do jak najliczniejszego udziału.

Pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie internetowej 34. Tygodnia Kultury Języka.