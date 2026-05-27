Lody, gofry i Radio Eska pełne konkursów! Piekoszów szykuje hitowy Dzień Dziecka

Wydarzenie odbędzie się już 31 maja od godziny 14:00 na placu Niepodległości w Piekoszowie. Organizatorzy zadbali o to, aby popołudnie było pełne uśmiechu, zabawy i wspaniałej atmosfery.

Co w programie?

Na uczestników czeka cała masa widowiskowych i emocjonujących atrakcji. W planie wydarzenia znalazły się m.in.:

Piana Party – widowiskowa zabawa w wielkich ilościach piany;

Festiwal Kolorów – eksplozja barwnych proszków;

Strefa eksperymentów naukowych – gratka dla małych odkrywców;

Gry i zabawy z animatorami – o radosną atmosferę zadba grupa Anima oraz ekipa Radia ESKA Kielce.

Nagrody i darmowe słodkości

Ważnym punktem święta będzie również ogłoszenie i poznanie laureatów konkursów organizowanych przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie.

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano darmowe słodkości – na dzieci czekać będą pyszne lody i gofry. Co więcej, podczas imprezy będzie można wygrać wyjątkowe niespodzianki: vouchery na organizację własnego Piana Party lub wizytę żywej maskotki na domowym przyjęciu okolicznościowym!

- Spędźmy ten czas razem, rodzinnie i z uśmiechem. Serdecznie zapraszam na plac Niepodległości 31 maja. Do zobaczenia! – zachęca burmistrz Teresa Jakubowska.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy do wspólnej zabawy!