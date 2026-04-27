Majówka 2026. W Muzeum Orła Białego w Skarżysku rekonstrukcje historyczne i zlot zabytkowych aut

Piknik "Vivat 3 Maja" w skarżyskim muzeum

Świętowanie rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski stało się już tradycją skarżyskiej placówki. W tym roku wydarzenie połączy edukację historyczną z radosnym, rodzinnym piknikiem na świeżym powietrzu. Na placu muzealnym pojawią się motoryzacyjne perełki.

Grupa "Tylko Klasykiem" otworzy sezon na terenie Muzeum im. Orła Białego

Głównym punktem programu będzie zlot aut zabytkowych, organizowany przez zaprzyjaźnioną grupę "Tylko Klasykiem". Będzie to oficjalne otwarcie sezonu 2026, więc na placu muzealnym możemy spodziewać się prawdziwych perełek motoryzacji. Wjazd pojazdów zaplanowano już od godziny 10:00, a goście będą mogli nie tylko podziwiać maszyny, ale też wziąć udział w prezentacjach i konkursach.

Żywa lekcja historii w skarżyskim muzeum. Od Powstania Styczniowego po Monte Cassino

Dla fanów militariów i historii przygotowano profesjonalne pokazy Grup Rekonstrukcji Historycznej. Na terenie muzeum powstaną dioramy i obozowiska, które przeniosą nas w różne epoki.

Wystąpią:

GRH Policji Państwowej III Komisariat w Radomiu

GRH 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach pt. "Żołnierze II Korpusu PSZ pod Monte Cassino

GRH Oddział Powstańczy GROT 1863 , obóz powstańczy

Diorama US Army

Do Państwa dyspozycji 3 maja będą wszystkie wystawy w tym plenerowa oraz wystawy w budynku, w tym niedawno otwarta "Dziedzictwo Orientu". Piknik potrwa w godzinach od 11.00 - do 16.00. Wjazd pojazdów na plac od godziny 10.00. Bilety dostępne będą w specjalnej cenie 10 zł - informuje Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Majówka 2026. Piknik rodzinny w skarżyskim muzeum

Piknik to także czas relaksu. Organizatorzy zadbali o:

Strefę Gier i Zabaw dla najmłodszych i dorosłych.

Stoiska z rękodziełem i starociami, gdzie będzie można upolować unikalne pamiątki.

Rozbudowaną strefę gastronomiczną: domowe jedzenie, klasyczny grill oraz uwielbianą przez dzieci watę cukrową.

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Historia

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej to punkt obowiązkowy na mapie przede wszystkim każdego miłośnika militariów. Przez ostatnie pół wieku placówka ta zapracowała na miano jednej z najważniejszych atrakcji regionu, oferując unikalne połączenie edukacji z pasjonującą przygodą. Na imponującej przestrzeni ponad 1,5 hektara zgromadzono jedną z największych w Polsce plenerowych kolekcji militariów, która zachwyca nie tylko historyków, ale i rodziny szukające ciekawego sposobu na spędzenie czasu. Spacer wśród unikatowych eksponatów „pod gołym niebem” to żywa lekcja historii, która na długo zapada w pamięć odwiedzających.

W latach 80. XX w. placówka przyjęła imię gen. Zygmunta Berlinga, dowódcy I Armii Wojska Polskiego. Po transformacji ustrojowej, w 1991 r. Muzeum otrzymało swoją obecną nazwę, która ma upamiętniać bohaterstwo i poświęcenie członków organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, która powstała w czasie II wojny światowej. Niestety, niedługo po zawiązaniu tajnych struktur, organizacja została rozbita przez okupanta, a w masowej egzekucji na Borze (jedno z osiedli miasta) przeprowadzonej w dniach 12–16 lutego 1940 r., większość konspiratorów została zamordowana.

