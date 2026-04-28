Majówka w Tokarni: X. Świętokrzyski Festiwal Smaków [PROGRAM]

Regionalne kulinaria i wielki konkurs o 5 000 zł

Główną atrakcją będzie konkurs kulinarny „Smaki od pokoleń”, w którym weźmie udział 25 Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z całego regionu. Uczestnicy powalczą o nagrodę główną w wysokości 5 000 zł. Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej zapowiada, że na gości czekać będą tradycyjne torty, kulebiaki, pampuchy, regionalne zupy oraz dania z kapusty. Na terenie skansenu swoje wyroby zaprezentuje ponad stu wystawców z całej Polski.

Sobota, 2 maja: Teatr Żydowski i kapele ludowe

Sobotni program artystyczny zapowiada się niezwykle bogato. O godzinie 14:00 na scenie pojawią się aktorzy Teatru Żydowskiego w Warszawie ze spektaklem „Skrzypek i tradycja”. Około godziny 15:00 nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego. Przez cały dzień czas umilać będą występy lokalnych zespołów, takich jak Cyganeczki z Tarnawej Góry, KGW Korytniczanki, Serca Belna oraz Zespół Pieśni i Tańca Strawczynek.

Niedziela, 3 maja: Msza św. i finał z Kapelą Heńka

Niedzielne świętowanie w skansenie rozpocznie się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w zabytkowym kościele z Rogowa. Po nabożeństwie wystąpi Chór Con Passione oraz liczne kapele, w tym Wincentowianie, Piekoszowianie i Kowalanki. Na wielki finał festiwalu zagra popularna Kapela Heńka z Małogoszcza. Podczas obu dni imprezy będzie można wygrać jubileuszowe gadżety w konkursach dla publiczności.

Wydarzenie organizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego to gwarancja najlepszej jakości produktów i doskonałej zabawy w sercu świętokrzyskiej wsi.