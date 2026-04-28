Trwają poszukiwania 31-letniej Wiktorii Malyshki. Kobieta zniknęła bez śladu

Zaginięcie 31-letniej kobiety oficjalnie zgłoszono kieleckim funkcjonariuszom, którzy natychmiast zaangażowali się w działania poszukiwawcze. Wiktoria Malyshka przepadła bez wieści w poniedziałek 27 kwietnia. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że tego dnia po raz ostatni przebywała w rejonie ulicy Szwedzkiej w Kielcach.

Udostępniono szczegółowy rysopis poszukiwanej, aby ułatwić jej identyfikację przez mieszkańców. Kobieta charakteryzuje się drobną budową ciała oraz wzrostem w granicach 155 centymetrów. Ma ciemne oczy i brązowe włosy, w których widoczne są jasne pasemka. Uwagę mogą zwrócić dwa charakterystyczne tatuaże umiejscowione na prawej stopie oraz nad lewym łokciem. Niewykluczone również, że 31-latka nosi okulary.

Zrozpaczona rodzina zaginionej apeluje o pomoc do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o jej obecnym miejscu pobytu. Wszyscy świadkowie proszeni są o bezpośredni kontakt z policją w Kielcach pod numerem telefonu 47 802 32 60. Cenny może okazać się każdy sygnał.