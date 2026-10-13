Makabryczna zbrodnia w Kielcach. Zabił najpewniej po godz. 22. Ofiary miały obrażenia głowy

Rodzinna tragedia w Kielcach. Zginęło małżeństwo i dwóch synów

Dramatyczne wydarzenia na jednym z kieleckich osiedli. W jednym z mieszkań ujawniono ciała czterech osób – małżeństwa i ich dwóch synów. Policjanci oraz prokuratorzy ustalają przebieg zdarzenia, a pojawiające się informacje odsłaniają kolejne makabryczne szczegóły. Z nieoficjalnych ustaleń Radia Eska wynika, że ofiary miały poważne urazy głowy.

Jak dowiedziała się reporterka Radia Eska, 55-latek najprawdopodobniej zabił siekierą swoją żonę i dwóch synów w wieku 16 oraz 18 lat. Później odebrał sobie życie, a jego ciało odnaleziono wiszące na balkonie. Tragedia rozegrała się prawdopodobnie późnym wieczorem w poniedziałek, 12 października. Według relacji sąsiadów około godziny 22 z mieszkania rodziny dochodziły niepokojące dźwięki. Dokładna godzina śmierci domowników pozostaje jednak nieznana.

Radio Eska ustaliło również, że 55-latek podejrzewany o zamordowanie najbliższych był zatrudniony jako ochroniarz. Nie korzystał z leczenia psychiatrycznego, a wcześniej nie pojawiały się zgłoszenia dotyczące agresji ani przemocy w rodzinie. Tragedia wstrząsnęła sąsiadami. Jedna z kobiet przyznała, że znała mężczyznę tylko z widzenia.

– To był taki zwyczajny człowiek, można było z nim porozmawiać. To, co się dzieje, to jest tragedia. Może zmagał się z depresją albo miał jakieś inne problemy? Trudno powiedzieć – mówi jedna z sąsiadek.

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Śledztwo w sprawie zbrodni w Kielcach. Prokurator zabiera głos

Jak przekazał Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, na miejscu zdarzenia nadal prowadzone są czynności śledczych.

- Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli zostaną one ujawnione. Natomiast co do przyczyn zgonów wszystkich tych czterech osób, będziemy mogli się wypowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok – mówi prok. Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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