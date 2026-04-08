Mało znane miejsce w Świętokrzyskiem. Wiosną zachwyca dywanami kwiatów

Ukryty skarb Ponidzia. Ogród na Rozstajach

Region pińczowski często nazywany jest polską Toskanią, ale mało kto wie, że to właśnie tutaj znajduje się jeden z najbardziej niezwykłych ogrodów w Polsce. Ogród w Młodzawach to nie jest typowy park miejski – to jedyny w województwie prywatny ogród botaniczno-ornitologiczny udostępniony dla zwiedzających.

Historia tego miejsca zaczęła się w 1993 roku na trudnym, lessowym zboczu, które kiedyś było zwykłym nieużytkiem. Właściciele, Zofia i Tadeusz Kurczyna, przez blisko trzy dekady ręcznie formowali tarasy, przerzucając tony ziemi, by stworzyć trójpoziomowe królestwo roślin. Dziś na powierzchni jednego hektara rośnie ponad 2 tysiące odmian roślin, a każdy metr tej przestrzeni jest świadectwem niesamowitej wizji artystycznej.

Wiosna w Polsce. Gdzie jechać na spotkanie z kolorami?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie jechać wiosną w Polsce to Młodzawy Małe powinny znaleźć się na szczycie Twojej listy. To właśnie teraz ogród budzi się do życia z największą siłą, a spacer po nim to prawdziwa uczta dla zmysłów.

Powietrze nasycone jest zapachem kwitnących magnolii, które swoimi kruchymi płatkami tworzą nad ścieżkami jasnoróżowe baldachimy. Tuż pod nimi rozpościerają się dywany kwiatów: od delikatnych azalii i różaneczników po dumnie prężące się tulipany i piwonie.

Wiosenny mikroklimat Młodzaw sprawia, że rośliny rosną tu wyjątkowo bujnie. Wśród zieleni można dostrzec rzadkie okazy, jak tulipanowiec o kwiatach przypominających te znane z cebulek, czy monumentalną gunnerę brazylijską, zwaną rabarbarem olbrzymim, której liście osiągają gigantyczne rozmiary.

Co zobaczyć w Świętokrzyskiem? Trzy poziomy zachwytu

Projekt ogrodu opiera się na naturalnym ukształtowaniu terenu, co wymusza na turystach zmianę perspektywy. Przechadzając się po nim, odkryjesz:

Poziom dolny : To tutaj bije serce ogrodu z licznymi oczkami wodnymi, w których odbijają się korony drzew. Możesz tu spotkać swobodnie przechadzające się pawie oraz bociana czarnego, który znalazł tu opiekę po wypadku

: To tutaj bije serce ogrodu z licznymi oczkami wodnymi, w których odbijają się korony drzew. Możesz tu spotkać swobodnie przechadzające się pawie oraz bociana czarnego, który znalazł tu opiekę po wypadku Skarpa i kaskady : Ścieżki wiodą wzdłuż szemrzących strumyków i wodospadów. Co ciekawe, na tym terenie nie ma naturalnych źródeł – cały system wodny jest dziełem właściciela, zasilanym pompami ze studni głębinowej

: Ścieżki wiodą wzdłuż szemrzących strumyków i wodospadów. Co ciekawe, na tym terenie nie ma naturalnych źródeł – cały system wodny jest dziełem właściciela, zasilanym pompami ze studni głębinowej Punkty widokowe: Z najwyższego poziomu rozpościera się panorama na okoliczne pagórki i dolinę Nidy, pozwalając w pełni docenić malowniczość regionu.

Jedną z największych, a zarazem najbardziej tajemniczych atrakcji jest grota wykuta ręcznie przez pana Tadeusza. Ma dziesięć metrów głębokości i daje kojący chłód nawet w najbardziej upalne dni, a jej surowe, kamienne wnętrze wygląda, jakby było dziełem samej natury.

Świętokrzyskie atrakcje. Ptaki i rzeźby wtopione w zieleń

Ogród na Rozstajach to nie tylko flora. To także dom dla kilkunastu gatunków ptaków ozdobnych. Oprócz wspomnianych pawi, w wolierach i na wodzie można podziwiać kolorowe papugi, czarne łabędzie oraz rzadkie odmiany kaczek i gęsi.

Całość dopełniają drewniane i kamienne rzeźby autorstwa Tadeusza Kurczyny, który z zawodu jest plastykiem. Artystyczne detale, takie jak rzeźbione ławki, kapliczki czy figury zwierząt, są wplecione w roślinność tak naturalnie, że tworzą spójną, niemal bajkową narrację. Nic dziwnego, że to miejsce upodobały sobie pary młode na swoje sesje ślubne – niekiedy z udziałem tysięcy wypuszczanych motyli.

Informacje praktyczne. Zaplanuj wizytę

Młodzawy Małe to idealny przystanek podczas zwiedzania Ponidzia, położony zaledwie 10 km od Pińczowa i niedaleko uzdrowiskowego Buska-Zdroju.

Godziny otwarcia : Ogród jest czynny sezonowo od kwietnia do końca października, wyłącznie w soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00–19:00

: Ogród jest czynny sezonowo od kwietnia do końca października, wyłącznie w soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00–19:00 Ceny biletów (stan na 2026): Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy dla dzieci (3-12 lat) 15 zł, a dla seniorów 18 zł

(stan na 2026): Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy dla dzieci (3-12 lat) 15 zł, a dla seniorów 18 zł Udogodnienia : Na miejscu działa punkt gastronomiczny, w którym można napić się kawy i spróbować domowych wypieków na tarasie z widokiem na zieleń

: Na miejscu działa punkt gastronomiczny, w którym można napić się kawy i spróbować domowych wypieków na tarasie z widokiem na zieleń Ważne: Obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Ze względu na różnice poziomów i liczne schody, zwiedzanie może być wyzwaniem dla osób o słabszej kondycji.

Ogród w Młodzawach to dowód na to, że najpiękniejsze Świętokrzyskie atrakcje często rodzą się z cichej pasji i miłości do ziemi. Jeśli szukasz miejsca „z duszą”, gdzie czas płynie wolniej, Ogród na Rozstajach z pewnością Cię nie rozczaruje.

źródła: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział w Krakowie), Pinczow.travel, GdzieNaWycieczke.pl, Oficjalny profil ogrodu na Facebooku, ZielonoZakreceni.pl.