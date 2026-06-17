Mały geniusz z Sandomierza rusza na ratunek aksolotlom! Wyjątkowa akcja Gabrysia z „Mam Talent” w świecie Minecraft

Cel? Odwrócenie destrukcyjnej „klątwy Minecrafta”, edukacja oraz zbiórka funduszy na ratowanie krytycznie zagrożonych płazów w ich prawdziwym, znikającym środowisku.

Projekt właśnie wyszedł z fazy planowania i ruszyła oficjalna rekrutacja dla graczy. To doskonała okazja dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, by zaangażować się w akcję o globalnym zasięgu.

Kim jest Gabriel Kuliberda? Genialny 5-latek z Sandomierza

Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego doskonale pamiętają porywający występ Gabrysia w 17. edycji programu „Mam Talent”. Mając zaledwie 5 lat, chłopiec bezbłędnie wskazywał na mapie świata najbardziej egzotyczne państwa i odpowiadał na skomplikowane pytania dotyczące kosmosu.

Dziś ten niezwykle bystry sandomierzanin, wspierany przez swoją mamę Kamilą Dragan, przekuwa medialną popularność w realne dobro. Zamiast skupiać się wyłącznie na teorii, Gabryś postanowił pomóc niezwykłym mieszkańcom naszej planety – aksolotlom meksykańskim. Do tej inicjatywy dołączyła kluczowa postać polskiej społeczności miłośników tych zwierząt.

Dramat w kanałach Xochimilco. Dlaczego aksolotlom grozi zagłada?

Aksolotl meksykański to płaz ogoniasty o niemal mitycznych zdolnościach regeneracyjnych. Potrafi odbudować utraconą kończynę, ogon, a nawet fragmenty serca i mózgu. Niestety, jego naturalnym i jedynym domem na Ziemi są kurczące się kanały jeziora Xochimilco na przedmieściach miasta Meksyk.

Sytuacja na miejscu jest katastrofalna. Przez gigantyczne zanieczyszczenie wód, zmiany klimatyczne i urbanizację naukowcy od dłuższego czasu nie są w stanie odłowić fizycznego osobnika na wolności. O tym, że te zwierzęta wciąż tam walczą o przetrwanie, wiemy wyłącznie dzięki śladom ich e-DNA (środowiskowego DNA) wykrywanego w próbkach wody.

Jedynym ratunkiem w naturze jest bank genetyczny prowadzony przez Laboratorio de Restauración Ecológica na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym w Meksyku (UNAM). Pracujący tam badacze opiekują się grupą ponad 120 czystych genetycznie osobników i sukcesywnie odnawiają ich środowisko – odrestaurowali już ponad 30 bezpiecznych mikro-siedlisk. Ponieważ meksykański rząd nie wspiera ich finansowo, naukowcy muszą zbierać środki sami. I tu wkracza ekipa z Sandomierza.

Czym jest „klątwa Minecrafta”?

Wielu z nas widuje aksolotle w domowych akwariach – na świecie żyją ich miliony. Dlaczego więc nie można ich po prostu wypuścić do Meksyku? To tak zwany paradoks akwariowy. Osobniki z domowych hodowli utraciły czystość genetyczną, są pozbawione naturalnej odporności, a selekcja barwna (popularne różowe albinosy) sprawia, że na wolności natychmiast stałyby się łatwym łupem dla drapieżników.

Co gorsza, gdy studio Mojang dodało te urocze płazy do gry Minecraft, na świecie wybuchła bezrefleksyjna moda na ich zakup. Tysiące dzieci zaczęło masowo kupować żywe aksolotle do domów, nie mając pojęcia o ich skomplikowanych wymaganiach (potrzebują m.in. lodowatej wody poniżej 20°C, co wymaga drogich chłodziarek). Doprowadziło to do fali porzuceń zwierząt.

Smocza Mama (Emilia Grunwald), która w Bydgoszczy prowadzi jedyny w swoim rodzaju azyl dla tych stworzeń, od lat walczy z tą „klątwą”. Wspólnie z Gabrysiem chce teraz odwrócić ten trend i wykorzystać Minecrafta jako potężne narzędzie edukacji ekologicznej.

Rusza oficjalna rekrutacja! Zostań budowniczym cyfrowego Xochimilco

Projekt właśnie wkracza w kluczową fazę realizacji. Organizatorzy ogłosili oficjalny nabór do zespołu twórców, którzy pomogą zbudować wierne, interaktywne i edukacyjne Xochimilco w świecie Minecraft. Środki zebrane podczas tej gamingowej akcji w całości trafią do meksykańskiego laboratorium na ratowanie gatunku w naturze.

Kogo szuka świętokrzysko-bydgoski zespół?

Budowniczych Minecrafta – osób potrafiących przekładać architekturę i naturę na cyfrowe klocki.

Twórców map (mapmakers) oraz kreatywnych projektantów przestrzeni.

Zaangażowanych graczy z pasją do przyrody i głową pełną pomysłów.

To wyjątkowa okazja dla młodych i starszych pasjonatów gamingu z Sandomierza, Kielc i okolic, aby zapisać się w historii tak unikalnego, międzynarodowego projektu charytatywnego.

Jak dołączyć do ekipy ratującej aksolotle?Jeśli chcesz wykorzystać swoje umiejętności w grze do uratowania prawdziwych zwierząt, napisz bezpośrednio na adres e-mail projektu: [email protected]. W treści opisz swoje doświadczenie w grze i napisz, jak możesz pomóc!

Głos z Sandomierza, który poruszył internautów

Mądrość i dojrzałość 5-letniego Gabriela najlepiej oddają jego własne słowa, które lotem błyskawicy roznoszą się po sieci:

...tracą łapkę lub ogonek, to im to odrośnie. Nawet serduszko i mózg, ale nie zregenerują swojego domu — mówi 5-letni Gabriel Kuliberda.

Do wspólnego działania gorąco dopinguje również mama chłopca: