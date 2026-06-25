Megamoc Piekoszowa 2026 już w ten weekend! Będziemy tam z ekipą ESKI

Impreza odbędzie się na placu przy ZUK w Piekoszowie (ul. Czarnowska 54A). Na uczestników czekać będą nie tylko koncerty topowych artystów, ale również wesołe miasteczko, rozbudowana strefa gastronomiczna, występy wokalne i taneczne oraz liczne zabawy i animacje dla całych rodzin.

Sobota, 27 czerwca – Energetyczny start, RADIO ESKA i Dyskoteka pod Gwiazdami

Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:00. Gwiazdą wieczoru tego dnia będzie uwielbiany przez młodą publiczność DR. SWAG, znany z niezwykle dynamicznych i nowoczesnych brzmień. Ponadto na scenie pojawi się Zespół BRATERS.

Sobotnią noc zwieńczy niesamowita Dyskoteka pod Gwiazdami, którą poprowadzi niezastąpiony DJ CORBY! Przygotujcie się na taneczne szaleństwo do późnych godzin.

Niedziela, 28 czerwca – Muzyczne hity i sportowe emocje

Drugi dzień świętowania wystartuje nieco wcześniej, bo już o godzinie 16:00. Niedzielny wieczór zdominują rytmy, przy których nie da się stać w miejscu. Główną gwiazdą będzie legendarna formacja muzyki tanecznej – zespół MASTERS, autorzy hitów, które zna cała Polska! Towarzyszyć im będzie niezwykle żywiołowy Zespół MENELAOS.

Niedziela to jednak nie tylko muzyka. Ważnym punktem programu będzie oficjalne, uroczyste wręczenie medali i pucharów w Olimpiadzie Sportowej, będące podsumowaniem lokalnych zmagań i świętem piekoszowskiego sportu.

Ekipa Radia Eska Kielce melduje się na miejscu!

Mamy też doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów dobrej zabawy i radiowych hitów! Podczas tegorocznej Megamocy Piekoszowa nie mogło zabraknąć najlepszego radiowego klimatu – na miejscu przez cały czas będziemy obecni, czyli ekipa Radia Eska Kielce!

Zadbamy o to, aby atmosfera była gorąca (nie tylko przez upał) również poza sceną. Będziecie mogli nas spotkać w strefie imprezy, zgarnąć fantastyczne eskowskie gadżety, a także usłyszeć relacje z Piekoszowa na Facebooku Eski Kielce.

Nie może Was tam zabraknąć! Zapiszcie datę w kalendarzach i przybywajcie całymi rodzinami na plac przy ul. Czarnowskiej 54A. Wstęp wolny!