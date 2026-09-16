Michael Ollis patronem Centrum Kultury w Olesznie. To on ocalił życie Polaka w Afganistanie

Uroczystość w Olesznie i poświęcenie pamiątkowej tablicy

Dziś (16 września) w Olesznie w gminie Krasocin odbyło się oficjalne nadanie Centrum Kultury imienia sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. Nowy obiekt, który został udostępniony lokalnej społeczności wiosną 2026 roku, zyskał patrona symbolizującego braterstwo broni.W uroczystym wydarzeniu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Gospodarzami ceremonii byli wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński oraz przewodniczący rady gminy Grzegorz Sitkowski.Oficjalna część programu rozpoczęła się o godzinie 12:30 od powitania przybyłych delegacji i mieszkańców oraz przedstawienia życiorysu amerykańskiego żołnierza. Głównym punktem ceremonii było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy poświęconej sierż. szt. Michaelowi Ollisowi. Po przemówieniach zaproszonych gości zebrani obejrzeli część artystyczną. Całość wydarzenia przebiegała pod hasłem „Jeden cel – pokój / One goal – peace”. Podczas wydarzenia przywołano wypowiedź posła Bartłomieja Dorywalskiego z okresu otwarcia obiektu, który zaznaczał, że nowe Centrum Kultury w Olesznie to nie tylko budynek, ale inwestycja w ludzi, relacje i przyszłość wspólnoty, mająca szansę stać się sercem życia społecznego i kulturalnego.

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Atak w Afganistanie i heroiczny czyn Michaela Ollisa

Michael Harold Ollis urodził się 16 września 1988 roku w New Dorp na Staten Island w Nowym Jorku jako syn Lindy i Roberta Ollisów. W wieku 17 lat zaciągnął się do armii amerykańskiej, ukończył Staten Island Petrides High School i służył m.in. w 1 Dywizji Pancernej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej oraz 10 Dywizji Górskiej. Odbył jedną turę w Iraku i dwie w Afganistanie, a w styczniu 2013 roku rozpoczął tam kolejną misję bojową.Z Oleszna w gminie Krasocin pochodzi Karol Cierpica. Służył on w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej m.in. jako snajper, instruktor spadochronowy i oficer rozpoznania. Brał udział w misjach w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie, gdzie podczas XIII zmiany był sztabowcem Centrum Operacji Taktycznych.Do dramatycznych wydarzeń doszło 28 sierpnia 2013 roku podczas zmasowanego ataku rebeliantów na polsko-amerykańską bazę wojskową w Ghazni. Ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi staranowała ogrodzenie bazy, a przez wyłom wtargnęło dziesięciu uzbrojonych zamachowców z pasami samobójczymi. W trakcie zaciętej walki podporucznik Karol Cierpica został ranny. Widząc niebezpieczeństwo, 24-letni sierżant sztabowy Michael Ollis osłonił polskiego oficera własnym ciałem w momencie, gdy napastnik zdetonował ładunek. Amerykanin zginął na miejscu, ratując życie Polakowi.

W Olesznie rozpoczęły się uroczystości. Na miejscu jest już prezydent Karol Nawrocki. Dziś Centrum Kultury otrzyma imię Michaela Ollisa, amerykańskiego żołnierza, który zginął w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem polskiego żołnierza Karola Cierpicę. Ollis miał wówczas 24 lata, dziś świętowałby 37. urodziny

Centrum Kultury w Olesznie nosi imię Michaela Ollisa. Prezydent na uroczystości [GALERIA]

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Pamięć, najwyższe odznaczenia i dalsze losy

Po zakończeniu leczenia Karol Cierpica przeszedł do rezerwy. Podjął pracę w sektorze energetycznym, zaangażował się w działalność duszpasterską we wspólnocie „Sursum Corda” w Krakowie oraz w prace Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. W 2025 roku opublikował autobiograficzną książkę „Ocalony”. Razem z żoną Barbarą wychowuje dwóch synów, z których młodszemu dał na imię Michael na pamiątkę swojego wybawcy. Za służbę został odznaczony m.in. Orderem Krzyża Wojskowego i amerykańską Brązową Gwiazdą, a w Białym Domu osobiście dziękował mu prezydent USA Donald Trump.Heroiczny czyn Michaela Ollisa został upamiętniony w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W Polsce przyznano mu pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu, Złoty Medal Wojska Polskiego oraz Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.W USA odznaczono go m.in. Krzyżem Wybitnej Służby, a 2 marca 2026 roku w Białym Domu wręczono jego rodzinie najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe – Medal Honoru. Imię Michaela Ollisa noszą m.in. prom pasażerski „MV Michael H. Ollis” w Nowym Jorku, budynek w Fort Drum oraz klasy mundurowe liceum w Bydgoszczy. Jego rodzice założyli fundację „SSG Michael Ollis Freedom Foundation”, wspierającą weteranów. Od 16 września 2026 roku pamięć o amerykańskim bohaterze jest trwale związana z Centrum Kultury w Olesznie.

Mieszkańcy Oleszna o bohaterskiej postawie Michaela Ollisa