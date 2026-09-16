Brutalny atak w centrum Kielc. 37-latek groził seniorowi nożem. Pokrzywdzony trafił do szpitala

W niedzielę (13.09.) wieczorem w jednym z lokali w centrum Kielc, 37-letni mężczyzna podszedł do 69-letniego mieszkańca miasta i zażądał od niego oddania pieniędzy. Gdy senior stanowczo odmówił, napastnik przeszedł do rękoczynów – zaczął bić pokrzywdzonego pięściami, a następnie sięgnął po nóż kuchenny, grożąc jego użyciem. 69-latek zdołał wytrącić niebezpieczne narzędzie z ręki napastnika. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a ranny senior z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe