Brutalny atak w centrum Kielc. 37-latek groził seniorowi nożem. Pokrzywdzony trafił do szpitala

Trzymiesięczny areszt dla 37-letniego sprawcy rozboju
Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Kielcach, którzy rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania podejrzewanego. Jeszcze tego samego dnia, w wyniku podjętych czynności, kryminalni zatrzymali 37-latka.
Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez kilka prokuratur do innych prowadzonych postępowań. 37-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju za co zgodnie z obowiązującym prawem grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj kielecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy - relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach.