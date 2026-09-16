Brutalny atak w centrum Kielc. 37-latek groził seniorowi nożem. Pokrzywdzony trafił do szpitala

Dawid Bąk
2026-09-16 11:21

W niedzielę (13.09.) wieczorem w jednym z lokali w centrum Kielc, 37-letni mężczyzna podszedł do 69-letniego mieszkańca miasta i zażądał od niego oddania pieniędzy. Gdy senior stanowczo odmówił, napastnik przeszedł do rękoczynów – zaczął bić pokrzywdzonego pięściami, a następnie sięgnął po nóż kuchenny, grożąc jego użyciem. 69-latek zdołał wytrącić niebezpieczne narzędzie z ręki napastnika. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a ranny senior z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Brutalny atak w centrum Kielc
Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe

Trzymiesięczny areszt dla 37-letniego sprawcy rozboju

Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji III w Kielcach, którzy rozpoczęli działania zmierzające do zatrzymania podejrzewanego. Jeszcze tego samego dnia, w wyniku podjętych czynności, kryminalni zatrzymali 37-latka.

Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez kilka prokuratur do innych prowadzonych postępowań. 37-latek usłyszał zarzut usiłowania rozboju za co zgodnie z obowiązującym prawem grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj kielecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy - relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach.

Brutalny atak w centrum Kielc
Autor: KMP w Kielcach/ Materiały prasowe

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