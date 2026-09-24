Miliony złotych i nowe magazyny obrony cywilnej w regionie

Z ogólnej puli 141 mln zł, które województwo otrzymało z programu, na same inwestycje budowlane przeznaczono w tym roku ponad 100 mln zł.

– Realizujemy kolejne etapy ustawy, szczególnie dotyczące budowli ochronnych oraz powierzchni magazynowych. Obecnie powstają 34 magazyny obrony cywilnej, projektujemy 9 kolejnych i przebudowujemy 5 już istniejących. Zakupiliśmy sporo sprzętu ratowniczego, który potrzebuje odpowiednich pomieszczeń – zaznaczył wojewoda Józef Bryk.

Co istotne, program spotkał się z pełnym poparciem i zaangażowaniem w terenie – świętokrzyscy samorządowcy podpisali umowy we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w regionie.

Tuczępy z nowoczesnym zapleczem

Inwestycja w Tuczępach to ważny element budowanego systemu. Jak poinformował wójt gminy Jacek Wilk, całkowity koszt budowy magazynu wyniesie 1 mln 217 tys. zł, z czego aż 1 mln 084 tys. zł pochodzi z dofinansowania w ramach Programu OLiOC.

Nowy obiekt zostanie funkcjonalnie podzielony na dwa sektory:

Strefę dla Ochotniczej Straży Pożarnej – przeznaczoną na nowoczesny sprzęt ratowniczy,

Strefę dla Urzędu Gminy – zabezpieczającą potrzeby logistyczne i materiałowe samorządu w sytuacjach kryzysowych.

Ponad 2 tysiące punktów schronienia do oznakowania

Budowa magazynów to nie jedyne wyzwanie stojące przed lokalnymi władzami. Kolejnym priorytetowym zadaniem na ten rok jest oficjalne oznakowanie miejsc bezpiecznych dla ludności.

Dzięki audytowi i szczegółowej analizie przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną, na terenie województwa świętokrzyskiego wytypowano już ponad 2 tysiące punktów schronienia, które w najbliższym czasie zyskają jasne i czytelne oznaczenia.