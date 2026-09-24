Załóż gogle VR i zobacz swoją przyszłość! WUP w Kielcach otwiera innowacyjną salę dla młodzieży

Nowa przestrzeń została stworzona z myślą o uczniach z całego województwa świętokrzyskiego, którzy stoją przed kluczowymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości.

Wirtualne warsztaty i słuchawki z AI

To nie jest zwykły gabinet doradcy. Nowo otwarta sala została wyposażona w sprzęt, który przenosi poradnictwo zawodowe na zupełnie inny poziom. Do dyspozycji młodzieży oddano:

Gogle wirtualnej rzeczywistości (VR): Pozwalają przenieść się bezpośrednio do zakładu produkcyjnego, biura, warsztatu czy laboratorium, by zobaczyć codzienną pracę na danym stanowisku z perspektywy pracownika.

Słuchawki tłumaczące AI: Skutecznie przełamujące bariery językowe podczas warsztatów i konsultacji.

Nowoczesne tablety: Wyposażone w interaktywne narzędzia, testy oraz specjalistyczne systemy diagnozujące mocne strony i naturalne predyspozycje uczestników.

Za nami pierwsze warsztaty „Widzę siebie w tym zawodzie”

Oficjalnej inauguracji towarzyszyły pierwsze warsztaty dla uczniów z cyklu „Widzę siebie w tym zawodzie”. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. marszałek województwa Renata Janik, dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska oraz zastępca dyrektora WUP Agnieszka Kubicka.

– Kupiliśmy między innymi tablety z nowoczesnym oprogramowaniem, przydatnym w doradztwie zawodowym, gogle VR, mamy także filmiki, z których młodzież bardzo chętnie korzysta. Ale nie tylko młodzież – dorośli także. Rzeczywistość wokół nas się zmienia, a my pokazujemy im, jak wygląda dany zawód – mówi.

W pierwszych warsztatach udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach. Zgodnie twierdzą, że nowoczesne poradnictwo zawodowe to strzał w dziesiątkę.

– Jesteśmy już pod koniec podstawówki i jest już pora na wybór kolejnej szkoły. Takie zajęcia na pewno w tym pomogą. Sama mam już pewien pomysł na przyszłość i chciałabym zostać prokuratorem albo sędzią. Te warsztaty na pewno pomogą w wyborze szkoły – Zuzanna Kuchcińska

Inwestycja z KPO i sukces projektu „Fach w ręku”

Powstanie sali to bezpośrednia odpowiedź na ogromne zainteresowanie wcześniejszymi inicjatywami WUP, w tym entuzjastycznie przyjętym projektem „Fach w ręku – to się opłaca”. Sukces tych działań skłonił Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do zarekomendowania kontynuacji poradnictwa zawodowego w szkołach w całym regionie.

Cała inwestycja została sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Stały punkt na mapie regionu

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaznaczają, że nowa sala nie powstawała z myślą o jednorazowych akcjach. Została zaprojektowana jako stały punkt wsparcia, do którego uczniowie mogą regularnie wracać na kolejnych etapach edukacji. Drzwi kieleckiego WUP pozostają otwarte dla każdego, kto chce świadomie i bez przypadku zaplanować swoją karierę.