Mogło skończyć się gorzej. Matka i córka w szpitalu po porannym pożarze

Do zdarzenia doszło dziś (tj. 13 marca) przed godziną 7:00 rano przy ulicy Jana Brożka. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w kuchni jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym.

Zanim na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej, walkę z żywiołem podjęli sami domownicy. Wykorzystując gaśnice proszkowe, zdołali opanować płomienie. Strażacy, którzy przybyli na miejsce dogasili zarzewia ognia i sprawdzili pomieszczenia pod kątem ewentualnego zadymienia.

Mimo opanowania sytuacji, zdarzenie odcisnęło piętno na zdrowiu lokatorów. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) przebadał poszkodowanych. Ostatecznie zapadła decyzja o przewiezieniu do szpitala dwóch osób – matki oraz córki.

Strażacy apelują: Gaśnica w domu to nie luksus, to konieczność

Rzecznik prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, st. kpt. Marcin Bajur, podkreśla, że ten incydent jest modelowym przykładem tego, jak kluczowe jest posiadanie w domu prostych środków ochrony przeciwpożarowej.

- Dzięki posiadaniu gaśnic pożar został szybko opanowany, a straty materialne zminimalizowane. To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest wyposażanie naszych mieszkań w podręczny sprzęt gaśniczy – zaznacza st. kpt. Marcin Bajur.

Tragiczny bilans roku 2026

Statystyki dla regionu są alarmujące. Pożar we Włoszczowie to już 382. pożar obiektu mieszkalnego w województwie od początku 2026 roku. Dotychczasowy bilans tych zdarzeń jest bolesny:

25 osób odniosło obrażenia (w tym dwie dzisiejsze poszkodowane),

4 osoby straciły życie.

Służby niezmiennie przypominają o instalacji czujek dymu i tlenku węgla oraz o zaopatrzeniu się w co najmniej jedną gaśnicę (proszkową lub płynową typu ABF, dedykowaną do pożarów w kuchni).