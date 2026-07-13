Monumentalny gmach w centrum Kielc przejdzie metamorfozę. Na ten remont czekano latami

Monumentalna historia w nowoczesnym wydaniu

Gmach dzisiejszego WDK Kielce to obiekt o niezwykłym znaczeniu historycznym i patriotycznym. Powstał w latach 1933–1935 z inicjatywy mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób uczcić czyny legionowe oraz postać Józefa Piłsudskiego. Lokalizacja budynku nie jest przypadkowa – wybudowano go przy dawnej Krakowskiej Rogatce, w miejscu, gdzie w 1914 roku do miasta wkroczyła Pierwsza Kompania Kadrowa.

Zaprojektowany przez wybitnego architekta Edgara Norwertha budynek jest podręcznikowym przykładem modernistycznego funkcjonalizmu. Choć elewacja gmachu została już wcześniej odrestaurowana, jego wnętrza wciąż wymagają pilnych działań, aby mogły sprostać współczesnym standardom. Projekt „Zachować Tożsamość” ma na celu właśnie połączenie szacunku do tej bogatej przeszłości z nowoczesną funkcjonalnością.

Wielki remont od środka. Co dokładnie się zmieni?

Największe zmiany czekają salę widowiskową, która jest centralnym punktem instytucji. W planach jest całkowita przebudowa sceny, montaż nowych kotar oraz wymiana wszystkich foteli. Co niezwykle istotne dla komfortu widzów, sala zyska nowoczesne oświetlenie oraz system klimatyzacji.

Inwestycja obejmie również:

remont górnego foyer wraz z wymianą drzwi i parkietów

modernizację sali lustrzanej i kominkowej, które zostaną w pełni klimatyzowane

odnowienie klatek schodowych i korytarzy

gruntowny remont łazienek, pionów sanitarnych oraz szatni.

Niezwykle ciekawym elementem prac jest adaptacja pomieszczeń znajdujących się w wieżach budynku. Zostaną one przekształcone w pokoje gościnne z łazienkami, co pozwoli WDK na rozwinięcie bazy noclegowej dla artystów i gości odwiedzających województwo świętokrzyskie. Budynek zyska także nową iluminację, która podkreśli jego architekturę po zmroku.

Miliony na renowację zabytku

Skala planowanych prac jest możliwa dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu unijnego dofinansowania w kwocie przekraczającej 8,19 mln zł w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego”. Całkowita wartość projektu modernizacji szacowana jest na ponad 12,6 mln zł. Dodatkowo instytucja pozyskała wcześniej 7 mln zł z programu Polski Ład na renowację elewacji i remont wybranych pomieszczeń.

Marszałek Renata Janik podkreśla, że "takie inwestycje w zabytki to nie tylko ratowanie pereł architektury, ale przede wszystkim budowanie marki regionu. Przekazujemy środki na projekty, które łączą szacunek do naszej historii z nowoczesnością. Wprowadzamy nasze instytucje w XXI wiek" – tłumaczy marszałek Janik.

Podobne działania modernizacyjne toczą się w całym regionie. Prawie 40 mln zł unijnego wsparcia trafi łącznie do ośmiu obiektów, w tym m.in. na zabezpieczenie murów zamku w Chęcinach czy rewitalizację zespołu pałacowego we Włostowie.

Kiedy zobaczymy nową odsłonę WDK?

Harmonogram prac jest napięty, ale konkretny. WDK ogłosił już przetarg na wyłonienie wykonawcy, a dokumentacja projektowa oraz zgody konserwatora zabytków są gotowe. Wybrana firma będzie miała 13 miesięcy na zakończenie robót.

Magdalena Fogiel-Litwinek, dyrektor WDK Kielce, zachęca do odwiedzin jeszcze przed rozpoczęciem najbardziej uciążliwych etapów inwestycji. "Już teraz zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Wojewódzkiego Domu Kultury, by zobaczyć po raz ostatni wnętrza przed remontem. Przebudowa potrwa cały przyszły rok. Mam nadzieję, że w 2028 roku zobaczymy WDK już w całkowicie nowej odsłonie" – mówi dyrektor instytucji.

Renowacja zabytku w Świętokrzyskiem wpłynie na dostępność obiektu. Dzięki obniżeniu krawężników, montażowi nowoczesnych systemów komunikacji i likwidacji barier architektonicznych, WDK stanie się miejscem otwartym dla każdego bez wyjątku. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesne centrum kultury, które łączy historyczny prestiż z komfortem na miarę dzisiejszych czasów.