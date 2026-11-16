Wędkarskie nowości, szkoła przetrwania i poszukiwacze skarbów

Przedostatni listopadowy weekend w kieleckim ośrodku wystawienniczym to propozycja dla każdego, kto wolny czas najchętniej spędza nad wodą, w lesie lub z wykrywaczem metali w ręku. Organizatorzy zadbali o wygodę zwiedzających – stoiska handlowe, scena główna oraz strefa pokazów znajdą się w jednej przestrzeni, co pozwoli płynnie łączyć zakupy z udziałem w warsztatach.
Wędkarski raj: od gigantów branży po rękodzieło
Strefa wędkarska zgromadzi ponad setkę wystawców. Swoją ofertę zaprezentują zarówno największe marki na rynku, jak i pasjonaci tworzący unikatowe, rękodzielnicze przynęty. To doskonała okazja, by porównać sprzęt i skonsultować wybór z praktykami.
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie specjalny basen do testowania przynęt. Odwiedzający zobaczą w nim, jak konkretne modele zachowują się w wodzie i jak prowadzą je sami twórcy, jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Na miejscu będzie można także podejrzeć kulisy powstawania przynęt gumowych oraz wziąć udział w pokazach kręcenia much wędkarskich.
Festiwal to również szansa, by spotkać na żywo osoby znane dotąd głównie z ekranów smartfonów. Swój udział potwierdzili m.in.:
- Beata Wojewoda („Hej tu Rybka”),
- Klara Małecka (Klara Em),
- Krystian Grad,
- Tomasz Lawendowski („Fishing with Ace”),
- Daniel Ciszek (IMOD).
Szkoła survivalu i sztuka przetrwania w terenie
Równolegle z częścią wędkarską działać będzie strefa survivalowa, skierowana zarówno do osób planujących swój pierwszy nocleg w lesie, jak i doświadczonych miłośników bushcraftu. W programie przewidziano praktyczne pokazy oraz warsztaty. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak skutecznie rozpalić ogień za pomocą krzesiwa w trudnych warunkach oraz jak prawidłowo skompletować plecak awaryjny.
Swoją wiedzą i terenowym doświadczeniem podzielą się eksperci i praktycy, wśród których znajdą się Paweł Szlendak oraz Patryk Szlachciarski, szerzej znany w sieci jako Biwakowy.
Świat poszukiwaczy: debiut Detector Expo
Dodatkową atrakcją weekendu będą pierwsze targi detektorystyczne Detector Expo, organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Denar Kalisz. Zwiedzający zapoznają się z nowoczesnym sprzętem do poszukiwań, ale czeka na nich również wyjątkowa lekcja historii. Grupa V-2 Team przygotuje wystawę unikatowych znalezisk, na której zobaczymy m.in. oryginalne elementy niemieckiej rakiety V-2 oraz prototypy wykrywaczy metali.
W strefie detektorystycznej nie zabraknie znanych twarzy z telewizji i internetu. Z fanami spotkają się m.in. Artur Troncik „Saper”, ekipa programu Misja Skarb oraz Profesor Detektorystyka.
Informacje praktyczne dla odwiedzających:
- Kiedy: 21–22 listopada 2026 r.
- Gdzie: Expo Kielce (nowa hala)
- Bilety: Obowiązuje jeden wspólny bilet, który uprawnia do wstępu zarówno na Festiwal Wędkarstwa i Survivalu, jak i na targi Detector Expo.
Imprezie patronuje Radio ESKA.