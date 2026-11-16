Wędkarskie nowości, szkoła przetrwania i poszukiwacze skarbów

Przedostatni listopadowy weekend w kieleckim ośrodku wystawienniczym to propozycja dla każdego, kto wolny czas najchętniej spędza nad wodą, w lesie lub z wykrywaczem metali w ręku. Organizatorzy zadbali o wygodę zwiedzających – stoiska handlowe, scena główna oraz strefa pokazów znajdą się w jednej przestrzeni, co pozwoli płynnie łączyć zakupy z udziałem w warsztatach.

Wędkarski raj: od gigantów branży po rękodzieło

Strefa wędkarska zgromadzi ponad setkę wystawców. Swoją ofertę zaprezentują zarówno największe marki na rynku, jak i pasjonaci tworzący unikatowe, rękodzielnicze przynęty. To doskonała okazja, by porównać sprzęt i skonsultować wybór z praktykami.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie specjalny basen do testowania przynęt. Odwiedzający zobaczą w nim, jak konkretne modele zachowują się w wodzie i jak prowadzą je sami twórcy, jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Na miejscu będzie można także podejrzeć kulisy powstawania przynęt gumowych oraz wziąć udział w pokazach kręcenia much wędkarskich.

Festiwal to również szansa, by spotkać na żywo osoby znane dotąd głównie z ekranów smartfonów. Swój udział potwierdzili m.in.:

Beata Wojewoda („Hej tu Rybka”),

(„Hej tu Rybka”), Klara Małecka (Klara Em),

(Klara Em), Krystian Grad ,

, Tomasz Lawendowski („Fishing with Ace”),

(„Fishing with Ace”), Daniel Ciszek (IMOD).

Szkoła survivalu i sztuka przetrwania w terenie

Równolegle z częścią wędkarską działać będzie strefa survivalowa, skierowana zarówno do osób planujących swój pierwszy nocleg w lesie, jak i doświadczonych miłośników bushcraftu. W programie przewidziano praktyczne pokazy oraz warsztaty. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak skutecznie rozpalić ogień za pomocą krzesiwa w trudnych warunkach oraz jak prawidłowo skompletować plecak awaryjny.

Swoją wiedzą i terenowym doświadczeniem podzielą się eksperci i praktycy, wśród których znajdą się Paweł Szlendak oraz Patryk Szlachciarski, szerzej znany w sieci jako Biwakowy.

Świat poszukiwaczy: debiut Detector Expo

Dodatkową atrakcją weekendu będą pierwsze targi detektorystyczne Detector Expo, organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Denar Kalisz. Zwiedzający zapoznają się z nowoczesnym sprzętem do poszukiwań, ale czeka na nich również wyjątkowa lekcja historii. Grupa V-2 Team przygotuje wystawę unikatowych znalezisk, na której zobaczymy m.in. oryginalne elementy niemieckiej rakiety V-2 oraz prototypy wykrywaczy metali.

W strefie detektorystycznej nie zabraknie znanych twarzy z telewizji i internetu. Z fanami spotkają się m.in. Artur Troncik „Saper”, ekipa programu Misja Skarb oraz Profesor Detektorystyka.

Informacje praktyczne dla odwiedzających:

Kiedy: 21–22 listopada 2026 r.

21–22 listopada 2026 r. Gdzie: Expo Kielce (nowa hala)

Expo Kielce (nowa hala) Bilety: Obowiązuje jeden wspólny bilet, który uprawnia do wstępu zarówno na Festiwal Wędkarstwa i Survivalu, jak i na targi Detector Expo.

Imprezie patronuje Radio ESKA.